بيع 30 % من تذاكر نهائي مونديال الأندية «الإمارات 2018»

علم «البيان الرياضي» من مصدر رسمي في اللجنة المنظمة المحلية لبطولة كأس العالم للأندية «الإمارات 2018» أن 30 % من تذاكر المباراة النهائية التي تقام على ملعب مدينة زايد الرياضية، قد بيعت، على الرغم من أن بدء البيع بدأ قبل أقل من أسبوعين.

وكانت اللجنة المنظمة المحلية للبطولة أعلنت يوم الثلاثاء الماضي طرح تذاكر مباريات البطولة لعشاق كرة القدم حول العالم للبيع على الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي «فيفا»، وطرحت التذاكر أمام مستخدمي بطاقة «فيزا» 28 مايو الماضي، وتبدأ أسعار التذاكر من 25 درهماً.

ويستضيف استاد مدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي 3 مباريات في البطولة، واستاد هزاع بن زايد 5 مباريات، وتعد النسخة المقبلة هي 15 في تاريخ مونديال الأندية منذ بداية تنظيم البطولة في شكلها الحالي عام 2000، والرابعة التي تستضيفها الإمارات بعد أعوام 2009 و2010 و2017، إذ حققت الإمارات نجاحات باهرة خلال استضافتها البطولة العالمية في المرات السابقة التي أقيمت على في أبوظبي وحازت إشادة الاتحاد الدولي.

وحجزت 4 فرق مقعدها في مونديال الأندية المقبل وهي ريال مدريد بطل أوروبا وحامل لقب النسخة الماضية، وتشيفاس غوادالاخارا المكسيكي بطل اتحاد أميركا الشمالية والوسطى «الكونكاكاف»، وويلينغتون النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، ويمثل العين الإمارات باعتباره بطلاً لمستضيف البطولة.

من المنتظر أن تنضم 3 فرق أخرى هي أبطال آسيا، وإفريقيا، أميركا الجنوبية، وكان ريال مدريد، بطل أوروبا، أحرز لقب النسخة الماضية بعد فوزه في النهائي على غريميو البرازيلي بهدف وللمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه، كأول فريق في تاريخ البطولة ينال اللقب مرتين متتاليتين.

وتفتتح مباريات البطولة بمواجهة العين، وويلينغتون النيوزيلندي 12 ديسمبر المقبل في استاد هزاع بن زايد، فيما تقام على استاد مدينة زايد الرياضية مباراة واحدة في نصف النهائي والتي سيكون أحد طرفيها ريال مدريد، وتقام المباراة النهائية على الملعب ذاته.