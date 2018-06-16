عقد احتراف لماجد راشد في كلباء

جددت إدارة كلباء عقد ماجد راشد الزعابي (19 سنة) لثلاث سنوات بعقد احترافي مع الفريق الأول لكرة القدم، وهو الأول للاعب الذي تألق مع «النمور» خلال المواسم الأخيرة مسهماً في صعود كلباء لدوري الخليج العربي بعد احتلاله الوصافة بعد بني ياس، وكان اللاعب تقلد من قبل شارة كابتن منتخبنا الوطني للناشئين.

ويأتي تجديد عقد اللاعب في إطار حفاظ مجلس إدارة اتحاد كلباء على اللاعبين الشباب، وأكد سيف سلطان المحرزي أن التعاقدات المحلية والخارجية تتم بالتشاور بين مجلس الإدارة والمدرب البرازيلي فييرا مطمئناً جماهير النادي أن المفاوضات مع الأجانب تتم في هدوء ولن يكون هناك تسرع فيما يتعلق بالتعاقدات الخارجية من أجل استقدام أفضل العناصر.

وعبر ماجد راشد عن سعادته بتوقيعه أول عقد احترافي في مسيرته الكروية معرباً عن أمله في النجاح مع بقية زملائه في تثبيت أقدام النمور في دوري الخليج العربي. واشار إلى أن طموحه كبير في تقديم مستوى جيد في الموسم المقبل، والإسهام في وصول الفريق إلى أحد المراكز الجيدة في الدوري لإرضاء الجماهير التي تساند الفريق دائما في كل المباريات داخل وخارج كلباء.