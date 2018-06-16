خميس إسماعيل في الوصل 3 مواسم

انتهت شركة الوصل لكرة القدم من إجراءات التعاقد مع اللاعب الدولي خميس إسماعيل، لمدة 3 مواسم قادماً من نادي شباب الأهلي دبي، انطلاقاً من حرص مجلس الإدارة على دعم صفوف الفريق بالعناصر المميزة بهدف تحقيق طموحاته في الموسم المقبل.

أشاد حميد يوسف عضو مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم ومشرف الفريق الأول بالتعاقد مع الدولي خميس إسماعيل، مؤكداً أنه سيكون إضافة قوية للفريق نظراً لما يمتلكه اللاعب من إمكانيات فنية خاصة وخبرات كبيرة، مؤكداً أن اللاعب سيدعم خط وسط الفريق ومشيراً إلى أن الفريق مقبل على استحقاقات هامة في الموسم المقبل، معرباً عن تمنياته له بالتوفيق للاعب مع الفريق ومساعدته على تحقيق الطموحات.

أعرب خميس إسماعيل عن سعادته بالانضمام إلى صفوف الإمبراطور لما يمتلكه النادي من تاريخ حافل بالإنجازات وقاعدة جماهيرية عريضة، مؤكداً على تحمُسه الشديد لتمثيل الإمبراطور وتقديم أفضل ما لديه من أجل تحقيق تطلعات الفريق وإسعاد محبي النادي، متمنياً أن يساهم مع زملائه في إحراز البطولات وتحقيق التطلعات.