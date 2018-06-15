السنغالي ديوب و«تحديد المصير»

يمر السنغالي ديوب لاعب فريق شباب الأهلي دبي لكرة القدم حالياً بمرحلة «تحديد المصير»، حيث لم يحدد خريطة المستقبل حتى الآن، وترددت أنباء عن تلقيه عروضاً جيدة للانتقال للعب في صفوف أندية أخرى، وأفضلها من أندية السعودية، لكن اللاعب لديه الرغبة في الاستمرار في اللعب في دوري الخليج العربي في ظل وجود عروض أمامه من أندية داخل الدولة، كما أن لدى اللاعب الرغبة في إعادة اكتشاف نفسه بعدما غاب كثيراً عن مباريات شباب الأهلي دبي في الموسم الماضي بسبب الإصابة، ولم يظهر بالمستوى الجيد في المباريات التي شارك فيها، مع تأثر الفريق بشكل عام بكثرة الغيابات من اللاعبين الأساسيين.

وكان ديوب انتقل إلى شباب الأهلي دبي في الموسم قبل الماضي، وظهر بشكل جيد في الموسم الأول له مع الفريق، ولكن تأثر مستواه كثيراً في الموسم الأخير لكثرة غياباته بسبب الإصابات.

من ناحية أخرى، تكثف إدارة شباب الأهلي دبي جهودها في التفاوض مع عدد من المحترفين الأجانب، لإتمام التعاقدات قبل المعسكر الخارجي المقرر في إيطاليا خلال يوليو المقبل، في إطار جهود إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق استعداداً للموسم المقبل.