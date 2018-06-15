خورفكان يقيد لاعبَين من مواليد الدولة والمقيمين

أعلن نادي خورفكان عن تعاقده مع العراقي علي حسين خضير من مواليد الدولة، والنيجيري ساهيد أولاغو من المقيمين، وتم قيدهما رسمياً في كشوف فريق الكرة استعداداً لمباريات الموسم المقبل، ليكون خورفكان أول نادٍ هاو يقيد لاعبين من مواليد ومقيمي الدولة.

وأكد فيصل النقبي عضو مجلس إدارة نادي خورفكان والمتحدث الرسمي، وجود مفاوضات مع محمد مال الله لاعب حتا، كما تم تقديم عرض رسمي للظفرة لاستعارة لاعبه عبدالقادر الحمادي.

وأشار إلى نجاح النادي في إتمام عدد من الصفقات بالتعاقد مع ثلاثي العروبة مسعود حسن، خالد غلوم، عبدالعزيز إسماعيل وحارس دبا الحصن سيف العطر، وثنائي الفجيرة مايد المسماري وعيسى الكعبي وثلاثي رأس الخيمة هم الحارس منصور غلوم البلوشي، خالد سرواش، ويونس أحمد، كما ضم النادي البرازيليين ماركوس وألكسندر.