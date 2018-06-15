475 مليون درهم قيمة دورينا السوقية

حدد موقع «ترانسفير ماركت» العالمي المختص بتحديد القيمة السوقية للاعبين والأندية على مستوى العالم وانتقالات اللاعبين قيمة دوري الخليج العربي لكرة القدم بـ97.06 مليون جنيه استرليني، ما يعادل 474.62 مليون درهم.

ووضع الموقع نادي العين على رأس القائمة بقيمة سوقية بلغت 17.24 مليون جنيه استرليني، تلاه نادي الوحدة بقيمة 11.97 مليون جنيه استرليني، وحل نادي الجزيرة في المركز الثالث بقيمة 11.81 مليون جنيه استرليني، ثم نادي الوصل رابعاً بقيمة بلغت 10.40 ملايين جنيه استرليني، وجاء نادي شباب الأهلي دبي في المركز الخامس بقيمة بلغت 9.5 ملايين جنيه استرليني، ثم النصر سادساً بـ7.45 ملايين جنيه استرليني، وجاء نادي الظفرة في المركز السابع بـ7.34 ملايين جنيه استرليني، ثم نادي الشارقة ثامناً بقيمة بلغت 5.47 ملايين جنيه استرليني، وحل نادي عجمان في المركز التاسع بـ4.41 ملايين جنيه استرليني، ودبا الفجيرة عاشراً بقيمة بلغت 4.25 ملايين، ونادي حتا في المركز الحادي عشر بـ4.07 ملايين، وأخيراً نادي الإمارات بقيمة سوقية بلغت 3.61 ملايين جنيه استرليني.