خورفكان أول ناد هاو يقيد لاعبين من مواليد ومقيمي الدولة

أعلن نادي خورفكان الرياضي عن تعاقداته التي أجراها حتى الأن خلالالميركاتو الصيفي والتي ضمت لاعبان من مقيمي و مواليد الدولة هما العراقي علي حسين خضير و النيجيري ساهيد اولاغو لاعب وسط واللذان تم قيدهما رسمياً في كشوفات فريق ابناء الخور تأهباً لمباريات الموسم الكروي المقبل 2018/2019، وأستفاد النادي من قرار صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان (حفظه الله) بشأن مشاركة أبناء المواطنات ومواليد الدولة والمقيمين في المناسبات والاحداث الرياضية.

واكد فيصل النقبي عضو مجلس ادارة نادي خورفكان والمتحدث الرسمي بأن قرار قيد أي لاعب في الكشوفات يتم بمشورة رئيس مجلس الإدارة عبد العزيز النعيمي وبقية أعضاء المجلس الى جانب طاقم الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي جيسيج ، واشار النقبي الى أن نادي خورفكان تعاقد حتى الان مع عدد من اللاعبين المواطنين أبرزهم ثلاثي العروبة مسعود حسن ، خالد غلوم ، عبدالعزيز أسماعيل بالإضافة لحارس دبا الحصن سيف العطر ، كما انضم لكتيبة الخور ثنائي الفجيرة مايد المسماري عيسى الكعبي كما تم التعاقد مع ثلاثة لاعبين من راس الخيمة هم الحارس منصور غلوم البلوشي ، خالد سرواش ، يونس احمد واكمل النادي تعاقداته الخارجية بضم البرازيلين ماركوس والكسندر الى جانب تجديد عقود لاعبي النادي عادل صقر ومحمد العوبد ونواف راشد وعدنان بيشو .

وكشف النقبي عن مفاوضات تتم حالياً مع محمد مال الله لاعب حتا كما تم تقديم عرض رسمي للظفرة لاستعارة اللاعب عبد القادر الحمادي فضلاً عن عروض اخرى للاعبي في نادي الشارقة .مشيراً إلى أن النادي ابرم عقود لثمانية لاعبين من مواهب النادي تحت العشرين سنة.