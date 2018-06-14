أحمد بن راشد يستقبل مجلس إدارة الوصل

استقبل سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي الوصل الرياضي، راشد بالهول وأعضاء مجلس إدارة النادي، بعد تجديد الثقة في المجلس الحالي برئاسة راشد بالهول، وذلك للسلام على سموه بمناسبة التشكيل الجديد لمجلس الإدارة، والشركات التابعة، وكان سموه قد أصدر قراراً باعتماد التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادي الوصل، برئاسة راشد بالهول المهيري، وعضوية كل من: عبيد سلطان الشامسي، وسيد إسماعيل الهاشمي، ونبيل عبد الكريم، ومحمد علي عامر، وسعيد عبد الله الكتبي.

وأسند القرار مجلس إدارة قطاع الألعاب الجماعية والفردية، لنبيل عبد الكريم مبارك، ومجلس إدارة شركة الاستثمار، لعبيد سلطان الشامسي.

سعادة

وأبدى أعضاء مجلس الإدارة سعادتهم بالاستقبال، مؤكدين أن دعم سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي الوصل الرياضي، ومساندته الدائمة لمسيرة النادي، وتوجيهات سموه ورؤيته الثاقبة، تكون دائماً هي النبراس لمسيرة التطوير في نادي الوصل، كما سادت حالة من التفاؤل الجماهيري عقب الاستقبال بالمرحلة المقبلة.

من ناحيته تقدم نبيل عبد الكريم رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الجماعية والفردية بنادي الوصل، بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي الوصل الرياضي، على دعم سموه المتواصل لمجلس إدارة نادي الوصل، وعلى تجديد الثقة في المجلس الحالي، مشيراً إلى أن سموه «الأب الروحي» للوصل، ونتطلع إلى أن نكون عند حسن ظنه بعد الثقة التي منحنا إياها.

وقال: إن استقبال سموه بالأمس لأعضاء مجلس الإدارة، يعطينا دفعة معنوية كبيرة من أجل المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن العمل مستمر من أجل مواصلة التطوير في نادي الوصل، موضحاً أنه كان يتولى منصب مشرف الألعاب الجماعية والفردية بالنادي وفي الميدان منذ فترة طويلة.

استثمار

وقال عبيد سلطان الشامسي رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمار: إن ثقة سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي الوصل الرياضي جميل يطوق أعناقنا، وسنبذل الجهد المضاعف حتى نكون أهلاً لهذه الثقة الغالية. وأضاف: إن استحداث إدارة للاستثمار يصب في مصلحة نادي الوصل، لا سيما وأن التخصص أمر مطلوب، وحتى لا يكون كل شيء بيد مجلس الإدارة، مشيراً إلى أن توزيع الأدوار يخدم الجميع ويعطي نتائج أفضل.

وألقى رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمار الضوء على ملامح الخطة الاستثمارية للنادي في الفترة المقبلة، حيث أشار إلى أن هناك مشاريع استثمارية قائمة بالفعل أوشكت أن تؤتي ثمارها، وأخرى جديدة سيتم عرضها على رئيس النادي لدفع عجلة الاستثمار، كما نسعى لجلب عدد من الرعاة الجدد لفرق الألعاب الجماعية والفردية، واستغلال ملاعب ومرافق النادي في استضافة معسكرات الأندية الأخرى ليس في كرة القدم فحسب لكن في الألعاب كافة بما يمثل مورداً مالياً جديداً.

4 سنوات

يذكر أن عمل مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات، قابلة للتجديد، ويباشر مجلس الإدارة أعماله، وفقاً للنظام الأساسي للنادي، والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس دبي الرياضي، ويتولى في سبيل تحقيق أهدافه، القيام بمهام واختصاصات، تشمل القيام بتوزيع المهام على أعضاء مجلس الإدارة، لتسهيل وتسيير الأعمال اليومية للنادي، والإشراف والمتابعة على إنجاز الإدارة التنفيذية للأعمال التشغيلية للنادي والجهات والشركات التابعة له، أو الخاضعة لإشرافه.

اجتماع

أوضح عبيد الشامسي أن المجلس الجديد سيعقد اجتماعاً دورياً بصورة رسمية مرة واحدة كل أسبوعين، بينما سيعقد مجلس إدارة شركة الاستثمار اجتماعه أسبوعياً وبصورة دورية.