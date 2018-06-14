الوصل يفاوض مهند العنزي

دخلت شركة كرة القدم بنادي الوصل في مفاوضات جادة لضم مدافع العين مهند سالم العنزي لصفوف الفريق في الموسم الكروي المقبل، لتعزيز دفاع الفريق، وانتهى عقد مهند العنزي مع العين، حيث دخل فترة الستة أشهر وبات لاعباً حراً ومن حقه الانتقال إلى أي نادٍ، وشارك المدافع الصلب مع الزعيم في 227 مباراة على مدار مشواره مع العين منذ موسم 2008-2009، وهو أحد الأعمدة الأساسية في صفوف المنتخب الأول خلال الفترة الماضية.

ويسعى نادي الوصل لإكمال صفقاته قبل بدء فترة الإعداد الخارجي المقررة في ألمانيا والنمسا، خلال الفترة من 6 يوليو وحتى 3 أغسطس المقبلين.

وفي السياق نفسه تعاقدت إدارة نادي الوصل مع الهولندي مايكل لتولي مهمة الإشراف الفني على المراحل السنية والأكاديمية، التي تشهد حالة من النشاط في الفترة الماضية على أمل تفعيل دورها باعتبارها رافداً مهماً من روافد النادي لمد الفريق الأول لكرة القدم باللاعبين، كما تم إسناد مهمة الإشراف الإداري على المراحل السنية من عمر 6 سنوات حتى 13 سنة إلى فارس ضاحي خلفان، والمرحلة من عمر 14 سنة إلى 18 سنة إلى فهد عبد الرحمن.