3 مباريات وديّة للمنتخب الأولمبي في معسكر هولندا

يستعد منتخبنا الأولمبي لتدشين معسكره الخارجي في هولندا، خلال الفترة من 25 يونيو إلى 8 يوليو المقبل، ويخوض خلاله 3 مباريات ودية، ضمن برنامج الاستعداد لدورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا، ويعسكر المنتخب في ماليزيا، من 30 يوليو وحتى 13 أغسطس ويلعب مباراتين وديتين

واستدعى البولندي سكورزا مدرب منتخبنا الأولمبي، 26 لاعباً لمعسكر هولندا، هم: سلطان المنذري، عبدالله النقبي «الوصل»، محمد الشامسي، أحمد راشد، سالم سلطان، خالد إبراهيم، محمد عبدالباسط، محمد العكبري، خالد باوزير «الوحدة»، عبدالرحمن العامري، خليفة الحمادي، محمد العطاس، زايد العامري، أحمد العطاس «الجزيرة»، عبدالله غانم، حمد جاسم ، ماجد سرور، عمر جمعة «الشارقة»، حسين عبدالله، محمد خلفان «العين»، إسماعيل خميس «شباب الأهلي دبي»، شاهين الدرمكي «اتحاد كلباء»، أحمد ربيع «بني ياس»، جاسم يعقوب «النصر»، عبدالله النوبي «حتا»، محمد خلفان المسماري «الفجيرة».