العين يعلن تجديد التعاقد مع زوران

أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم، تجديد عقد المدرب الكرواتي، زوران وجهازه الفني المعاون حتى نهاية موسم 2018-2019، وبموجب العقد الجديد يكمل مدرب «الزعيم العالمي» موسمين ونصف الموسم، بعد أن نجح مع فريقه في الحصول على ثنائية تاريخية الموسم المنصرم. وأوضحت الشركة أن قرار الاستقرار الفني، جاء بناءً على تقرير اللجنة الفنية للاحتراف وموافقة مجلس إدارة الشركة ، سعياً لتحقيق الطموحات مع وجود تحديات مهمة في الموسم الجديد .استمرار النجوم

وأكد العين حرصه على استمرار نجوم الفريق، بعد الإعلان الرسمي عن تقديم عروض جديدة لتمديد التعاقد مع لاعبي الفريق المنتهية عقودهم، انطلاقاً من رغبة النادي في المحافظة على لاعبيه، اتساقاً مع لائحة سقف الرواتب وعلى النحو الذي لا يتعارض مع التعميم والقرار المنظم للتعاقدات، والذي تحدده اللائحة التنفيذية «المترقب» صدورها من الجهة المختصة .

تقرير المدرب

وأشار نادي العين إلى أن تقرير المدرب زوران ، تضمن تحديد بعض الأسماء من اللاعبين المواطنين الذين بدأ النادي المفاوضات لاستقدامهم بهدف تعزيز قوة الفريق كما تقرر تصعيد بعض لاعبي الأكاديمية أما البعض الآخر سيؤجل قرار التحاقهم بالفريق بسبب نيلهم شرف الانضمام إلى الخدمة الوطنية، كما تم تحديد عدد من أبناء المواطنات ومواليد الدولة والمقيمين لدخول قائمة الفريق، وفقاً للقرار الصادر واللائحة المنظمة لهذا الشأن.

أعرب العين عن تقديره للاتحاد العربي لكرة القدم ونادي وفاق سطيف الجزائري، للموافقة على طلب النادي بنقل مواجهتي الفريقين في البطولة العربية إلى معسكر الفريق بأوروبا.