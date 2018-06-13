طرح تذاكر مونديال الأندية «الإمارات 2018»

أعلنت اللجنة المنظمة المحلية لكأس العالم للأندية الإمارات 2018 عن طرح تذاكر مباريات البطولة التي ستقام خلال الفترة 12- 22 ديسمبر المقبل في أبوظبي والعين لكافة محبي كرة القدم حول العالم. وبإمكان الجميع شراء التذاكر ابتداءً من الآن بأسعار تبدأ من 25 درهماً فقط، وهي متاحة عبر الموقع www.FIFA.com/‏‏‏CWC/‏‏‏tickets

وكان نادي ريال مدريد، الفائز بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، قد حجز تذكرته للدفاع عن لقبه، وانضم إليه نادي ديبورتيفو غوادالاخارا المكسيكي بطل اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى (الكونكاكاف)، ونادي ويلينغتون النيوزيلندي الفائز ببطولة اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم، ونادي العين ممثل الدولة في البطولة؛ ومن المنتظر أن تحجز هذه البطولة مكاناً مميزاً لها ضمن الفعاليات الرياضية لهذا العام.

وستنضم إلى البطولة ثلاثة فرق أخرى في وقت لاحق من هذا العام؛ الفائز بدوري أبطال آسيا، وبطل بدوري أبطال أفريقيا، وبطل أمريكا الجنوبية، كما يمكن لعشاق كرة القدم الآن الانضمام رسمياً لخوض غمار الحدث العالمي عبر شراء التذاكر الخاصة لمباريات البطولة الثماني التي يستضيفها اثنان من الملاعب ذات المستوى العالمي وهما: ستاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، وستاد هزاع بن زايد في العين، لتتويج أفضل ناد في العالم.

مبادرة

من جانبه، قال عارف العواني، مدير البطولة: حريصون على تقديم أفضل الخطوات والمبادرات التشجيعية للجماهير العالمية المتابعة لمنافسات كأس العالم للأندية «الإمارات 2018»، خصوصاً وأن البطولة تجمع أبطال القارات من بينهم: ريال مدريد، والعين ممثل الإمارات، وغوادالاخارا، ونادي ويلينغتون، إلى جانب أبطال قارات آسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية، مبيناً أن الإعلان عن طرح تذاكر كأس العالم للأندية لعامة الجمهور سيتيح للجميع الفرصة لمتابعة الحدث عن قرب والحصول على تذاكرهم بسهولة قبل انطلاق الحدث العالمي.