عبدالله المري يستقبل بطل «رمضانية مكتوم بن راشد»

استقبل اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، فريق شرطة دبي الفائز بالمركز الأول، وللعام الثاني على التوالي، في بطولة سباعيات مكتوم بن راشد الكروية الرمضانية، وذلك بحضور اللواء محمد سعيد المري، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، والعميد خالد شهيل، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والعقيد علي خلفان المنصوري، مدير إدارة الشؤون الرياضية في شرطة دبي، ومدرب الفريق الوكيل أول محمد علي شاه.

وأشاد اللواء المري بالمستوى المتقدم الذي قدمه فريق شرطة دبي وإصراره على بذل المزيد من الجهد في المنافسة للوصول إلى منصة التتويج، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على دعم كافة الأنشطة الرياضية والمشاركة والمنافسة في مختلف المناسبات.

تفوق

ووجه اللواء المري بالعمل المستمر على تطوير الفريق ورفع مستوى اللياقة البدنية لدى لاعبيه من خلال مُدرب متخصص في مجال اللياقة، وحثهم اللاعبين على السعي الدائم من أجل التفوق والجدارة والوصول إلى المراكز الأولى.

بدوره، تقدم مدرب الفريق بالشكر الجزيل إلى القائد العام لشرطة دبي، على دعمه لهم للمنافسة في البطولة الرمضانية، مؤكداً أن البطولة شهدت منافسة قوية مع الفرق المشاركة والتي تضم عدداً من اللاعبين المحترفين، مثمناً جهود كافة اللاعبين على أدائهم والتزامهم ومستواهم المتقدم الذي قدموه.

يذكر أن فريق شرطة دبي توج بالبطولة التي انطلقت فعالياتها تحت رعاية الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، وذلك عقب فوزه بركلات الحظ الترجيحية على فريق الراحل إبراهيم المعروف بنتيجة «5 ـ 4»، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على ملاعب نادي ضباط الشرطة ضمن النسخة الثامنة للبطولة.