الإمارات أكثر دول العالم هوساً بكرة القدم

كرة القدم هي الرياضة الأولى عالمياً، ويظن الكثيرون أن البرازيليين يأتون على رأس قائمة الشعوب الشغوفة بهذه الرياضة، لكن تقريراً أظهر أنهم يأتون في مركز متأخر، فيما أحتلت دولة عربية الصدارة.

تعد كرة القدم هي الرياضة الشعبية الأولى في البرازيل، ويعد منتخبها من أقوى منتخبات العالم، حيث حصل على كأس العالم خمس مرات، وتشتهر البرازيل بأنها دولة مهووسة بكرة القدم، لكن تقريرا أظهر أن الإمارات تتفوق على البرازيل في هوسها برياضة كرة القدم، حيث أظهر تقرير يرصد الاهتمام بكرة القدم أن 60 بالمئة فقط من البرازيليين الذين أجريت معهم مقابلات لديهم اهتمام بهذه الرياضة، بينما بلغت النسبة في الإمارات 80 بالمئة، وجاءت تايلاند في المركز الثاني بنسبة 78 بالمائة ثم تشيلي والبرتغال وتركيا بالمائة 75 فيما احتلت البرازيل مركزا متأخرا وهو 13.

وجاءت الإمارات على رأس القائمة التي أعدتها شركة نيلسن سبورتس لأبحاث التسويق ورتبت 30 دولة وفقا لنسبة من السكان وصفوا أنفسهم بأنهم مهتمون بكرة القدم، حسب ما أوردته "روسيا اليوم".

وتراجعت النسبة في البرازيل من 72 بالمئة في 2013، قبل عام واحد من استضافة نهائيات كأس العالم التي شهدت خسارة قاسية لأصحاب الأرض 7-1 أمام المانيا في الدور قبل النهائي.

ويتسم مزاج البرازيليين بالتقلب الشديد فيما يتعلق بكرة القدم، ويتأثر الحضور الجماهيري في المباريات بعدة عوامل، منها مستوى الفرق المتنافسة، وما إذا كانت المباراة في مرحلة حاسمة من مسابقة، وموعد إقامة المباراة وحتى حالة الطقس يوم إقامة المباراة، كلها عوامل تؤثر على مزاج البرازيليين في الاهتمام بالمباريات.

وفي الموسم الماضي بلغ متوسط الحضور الجماهيري في الدوري البرازيلي 16418 مشجعا فقط.

وفي الوقت الذي انخفضت فيه نسبة الاهتمام بكرة القدم في البرازيل، يقول التقرير إن نسبة الاهتمام زادت في الصين من 27 بالمئة عام 2013 إلى 32 بالمئة في 2017 وفي الهند من 30 بالمئة إلى 45 بالمئة وفي الولايات المتحدة من 28 بالمائة إلى 32 بالمائة. وجاءت بريطانيا، رغم امتلاكها الدوري الانجليزي الممتاز، في المركز 17 بنسبة بلغت 51 بالمائة فقط.

من جهة أخرى، أوضح التقرير مدى هيمنة لاعبي كرة القدم على الساحة الكروية العالمية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وأشار التقرير إلى أن التفاعل، وليس عدد المتابعين، هو العنصر الأكثر أهمية في فهم تأثير اللاعب على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما لا يرتبط تأثير اللاعب على مواقع التواصل الاجتماعي دائما بالنجاح داخل الملعب.

وأظهر التقرير أن كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد والبرتغال قد هيمن على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بين اللاعبين متقدما بفارق كبير على غريمه ليونيل ميسي، حيث بلغ التفاعل مع رونالدو عبر فيسبوك وتويتر وإنستغرام 570 مليونا في أول خمسة أشهر من العام الحالي، وهو ما يزيد بفارق كبير على نيمار (294 مليونا) وميسي (201 مليون).

وجاء سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد المثير للجدل في المركز الرابع بتفاعل بلغ 158 مليونا، فيما احتل محمد صلاح مهاجم ليفربول ومصر المركز الخامس (105.3 مليون).

بينما جاء رونادلو في الصدارة على صعيد عدد المتابعين لحسابات وسائل التواصل الاجتماعي، برصيد 322.8 مليون متابع في تويتر وإنستغرام وفيسبوك بينما امتلك نيمار 194.2 مليون متابع وميسي 181.9 مليون.