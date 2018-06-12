حمدان بن راشد يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة نادي حتا

أصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية قرارا بشأن تشكيل مجلس إدارة نادي حتّا الرياضي الثقافي الاجتماعي، وتضمن القرار تسمية علي محمد عبيد البدواوي رئيسًا لمجلس إدارة النادي وشركة كرة القدم، وتعيين أحمد سعيد محمد البدواوي بصفته المدير المالي للنادي نائبا أول لرئيس مجلس إدارة النادي، وعبدالرحيم عبيد عبدالله البدواوي نائبا ثانيا لرئيس مجلس إدارة النادي، كما يضم مجلس الإدارة الأعضاء : أحمد خلفان محمد البدواوي بصفته رئيس شركة حتّا للاستثمار، حيي حسن خميس البداواوي بصفته رئيسًا لقطاع الألعاب الرياضية.

كما أصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم قرارا بشأن تشكيل مجلس إدارة شركة حتّا لكرة القدم، وضم القرار تسمية علي محمد عبيد البدواوي رئيسًا لمجلس الإدارة وتعيين أحمد سعيد محمد البدواوي نائبًا للرئيس، ويضم مجلس الإدارة في عضويته كلًا من: محمد سالم محمد البدواوي، محمد هاشم محمد البدواوي، هلال حمدان خلفان البدواوي.

وأصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم قرارا بشأن تشكيل مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية في حتّا، وضم القرار تسمية حيي حسن خميس البدواوي رئيسًا، وتعيين علي محمد عبدالله البدواوي نائبًا للرئيس، ويضم في عضويته عيسى محمد راشد البدواوي.

كما أصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم قرارا بشأن تشكيل مجلس إدارة شركة حتّا للاستثمار، وضم القرار تسمية أحمد خلفان محمد البدواوي رئيسًا، وتعيين علي سالم خليفة الكعبي نائبًا للرئيس، ويضم في عضويته كلًا من: أحمد ماجد خلفان البدواوي، حمد خميس حمد البدواوي، حمد سعيد خلفان المطيوعي.

وتم إصدار القرارات وفقًا للقانون رقم 11 لسنة 2009 وتعديلاته بقانون رقم 4 لسنة 2017 بشأن مجلس دبي الرياضي، كما نصت القرارات على أن تباشر مجالس الإدارات أعمالها وفقًا للأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس دبي الرياضي وأن تكون مدة كل مجلس إدارة أربع سنوات من تاريخ صدور هذا القرار، و أن تلغى كافة القرارات التي تتعارض مع هذا القرار.