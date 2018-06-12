الاطمئنان على حراس عرين الصقور

اطمأن الامارات على حراس مرمى فريق النادي الاول لكرة القدم، بتدريبات مبكرة خاضها الثلاثي المؤلف من احمد الشاجي وعلي صقر والقادم الجديد مروان الخديم، في ملاعب النادي برأس الخيمة بحضور ومتابعة محمد اسماعيل العوضي نائب رئيس مجلس ادارة النادي وبإشراف الصربي جورج مدرس حراس مرمى الصقور.

ويحسب لإدارة النادي مبادرتها في اقامة تدريبات مبكرة قبل فترة التجمع الداخلي والمعسكر الخارجي الشهر المقبل، وذلك بهدف الوقوف على مستويات حراس عرين الصقور باعتبار حارس المرمى هو نصف قوة اي فريق في كرة القدم.

وشهدت التدريبات التي تعتبر مبادرة غير مسبوقة، تفاعلا كبيرا وتجاوبا عاليا من قبل حراس مرمى عرين الصقور.