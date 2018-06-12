المسماري أفضل لاعب مواطن في دوري الهواة.. وماركوس أحسن أجنبي

نجح «البيان الرياضي» في الحصول على تفاصيل جوائز اتحاد الكرة لدوري الدرجة الأولى المنصرم، والذي انتهى بفوز بني ياس باللقب وتأهله مع اتحاد كلباء للمرة الأولى، حيث سيتم توزيع الجوائز وتكريم الفائزين خلال حفل ختام الموسم الذي سيقام عقب عيد الفطر المبارك، ونال جائزة أفضل لاعب مواطن، محمد خلفان المسماري لاعب الفجيرة الذي ظهر بمستوى طيب خلال الموسم الماضي ونال 144 نقطة في معايير الاختيار، فيما نال محمد أحمد الحمادي لاعب بني ياس جائزة أفضل حارس مرمى بعد أن دافع عن عرينه بكل بسالة خلال منافسات الدوري وكان أحد أسباب فوز فريقه باللقب، ونال 123 نقطة.

أفضل صاعد

واستحق لاعب الفجيرة الشاب خالد عبد الله البلوشي نيل لقب أفضل لاعب صاعد متفوقاً على العديد من اللاعبين الشباب الذين منحتهم الأندية فرصة اللعب والظهور خلال الموسم الماضي ونال خالد 71 نقطة في معايير الاختيار.

ونال مهاجم الحمرية المتألق ماركوس فينيسوس لقب أحسن لاعب أجنبي بعد أن لفت الأنظار بمستواه خلال الموسم الماضي وكان حديث دوري الدرجة الأولى بعد أن نجح في تسجيل 21 هدفاً اعتلي بهم صدارة الهدافين، وحقق 144 نقطة، ونال اللاعب نفسه لقب هداف الدوري، برصيد 21 هدفاً.

وشهدت جائزة أفضل إداري تنافساً قوياً بعد ظهور أكثر من إداري بمستوي طيب خلال العمل مع فريقه وذهبت إلي يوسف عبد الله السعدى إداري الفجيرة والذي نال 74 نقطة.

وبعد ظهور بني ياس بمستوى متميز خلال الموسم المنتهي والفوز بلقب بطل الأولى، وتحقيق التأهل إلى دوري الخليج العربي استحق مدربه غوران تيوفيجتيش لقب أحسن مدرب ونال 131 نقطة.

تفوق

أحرز نادي اتحاد كلباء درع التفوق العام بعد موسم مميز لفريق النمور خلال الموسم، رياضياً وسلوكياً.