تصعيد 3 لاعبين شباب إلى الفريق الأول في الجزيرة

أكد حمد الحر السويدي عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي الجزيرة، رئيس اللجنة الفنية، أن سياسة شركة الكرة، هي الحفاظ على اللاعبين الكبار في الفريق، من أجل إعادة «فخر أبوظبي» إلى المنافسة على البطولة ومنصات التتويج، بعد موسم مخيب للآمال، مشيراً إلى أن شركة الكرة ستواصل استراتيجيتها بالاستفادة من العناصر الشابة ولاعبي أكاديمية كرة القدم، بشكل أكبر خلال المواسم المقبلة.

وقال السويدي: اللجنة الفنية قررت تصعيد 3 لاعبين من فريق 18 سنة بالنادي، للانضمام إلى الفريق الأول في الموسم المقبل، وضم هؤلاء اللاعبين إلى معسكر الفريق الخارجي في هولندا، بالإضافة إلى عودة ثنائي الرديف، فيصل المطروشي وماجد لافي، بعد انتهائهم من أداء الخدمة الوطنية، وسينضمان للفريق الأول. مشيراً إلى أن المشاورات مستمرة مع المدير الفني الهولندي، مارسيل كايزر، بشأن العناصر التي يحتاجها الفريق في الموسم المقبل، وموقف اللاعبين الأجانب، لافتاً إلى أن النادي يدرس العروض المقدمة للبرازيلي رومارينهو، وإذا ارتأى أن أحدها يناسب النادي، سيقوم ببيع اللاعب، خاصة أن هناك عرضاً مغرياً للاعب من الصين يدرسه النادي بشكل جدي.

وعن آخر التطورات في ما يتعلق بقضية الظهير الأيسر عبدالله موسى، والذي يطالب الجزيرة بمستحقاته المالية المتأخرة، أوضح السويدي أن القضية ما زالت تنظر في اتحاد الكرة الذي من المتوقع الأسبوع المقبل، وقال: «لا يوجد مستجدات في ما يخص عبدالله موسى، سوى أنه لاعب مرتبط بعقد مع النادي، ومتغيب منذ فترة طويلة، ونحن ننتظر قرارات اتحاد الكرة، وأعتقد بسبب القضية الدائرة، وتغيب موسى لفترة طويلة عن الملاعب، فإن عودته للعب مع الفريق، أصبحت صعبة، بل ومستحيلة، ولكن بما أنه مرتبط بعقد، فإذا تلقينا عروضاً من أندية أخرى للتعاقد مع اللاعب، فالجزيرة لن يمانع في قبولها».