الشارقة يكرّم حسن جعفر في أمسية الوفاء

أقام أقطاب نادي الشارقة وقدامى لاعبيه، حفل تكريم للكابتن حسن جعفر، حارس مرمى الشارقة والأهلي المصري ومنتخب مصر الأسبق، تقديراً وعرفاناً من النادي لخدماته التي قدمها لاعباً ومدرباً للحراس، وشهد الحفلَ حضور كبير تقدمه عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، ومحمد جمعة بن هندي نائب رئيس نادي الشارقة الرياضي، وعبدالله العجلة رئيس مجلس إدارة شركة الشارقة لكرة القدم، وأحمد المدفع وعبدالعزيز المدفع وعلي عمران وسالم الغماي ويحيى عبدالكريم ويوسف محمد وسعيد البردان وإبراهيم النمر. وقال الكابتن حسن جعفر: «نادي الشارقة في قلبي، جئت إلى هنا لاعباً ومدرباً ولدي أجمل الذكريات بين جنباته، تركت النادي للعمل في اتحاد كلباء والوصل لكن علاقتي لم تنقطع مع نادي الشارقة وكنت دائم التواصل مع النادي متعاطفاً ومتفاعلاً مع كل ما يحدث في النادي».