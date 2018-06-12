إنجاز 50% من مشروع استاد آل مكتوم

حققت أشغال استاد آل مكتوم بنادي النصر إنجاز 50% من جملة المشروع، فيما بلغت بعض المراحل نسبة متقدمة جداً، حيث استكملت عملية بناء الأساسات 100%، وتمّ إنجاز 85% من المدرجات، إلى جانب بدء عملية تركيب الهيكل الفولاذي للمظلة التي تغطي الملعب من الزوايا الأربع، على أن تنطلق عملية تركيب الغطاء الأبيض بعد عطلة عيد الفطر المبارك استعداداً لتركيب الإضاءة التي تمت تجربتها الأسبوع الماضي.

كما حققت أشغال تهيئة المبنى الإداري نسبة متقدمة، حيث استكملت عملية بناء الأعمدة الحديدية وبلغت عملية تأهيل المنصة والمرافق الأخرى أشواطاً متقدمة فيما تنطلق عملية زرع العشب خلال شهر أغسطس المقبل.

تجهيز

وسيتم تجهيزه بأحدث تقنيات الأمن والإضاءة في العالم وبناؤه وفقاً لمعايير ومواصفات الملاعب الأوروبية التي تساعد على جذب الجماهير وتوفر عامل الاستمتاع بمشاهدة المباريات سواء من داخل الملعب أو عبر النقل التلفزيوني.

وستشمل التوسعة كل المرافق الإدارية والعيادة الطبية وصالة الجيم والمركز الإعلامي الذي سيتسع لـ200 إعلامي وقاعة المحاضرات و4 غرف لتبديل الملابس للاعبين وغرفتين للحكام ومنظومة إلكترونية متطورة لتعزيز الأمن والسلامة داخل الملعب عبر تحديد مكان جلوس كل شخص عبر ملامح الوجه، إضافة إلى طريقة مبتكرة إلى عرض شعارات الشركات الراعية. وأكد محمد علي الغيثي، المدير التنفيذي لنادي النصر، أن شركة المقاولات المكلفة بإنجاز أشغال التطوير باستاد آل مكتوم ملتزمة بالموعد المحدد لتسليم الملعب في حلته الجديدة كما تم الإعلان عنه سابقاً في أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً مستمراً مع اللجنة المنظمة لنهائيات كأس أمم آسيا 2019 التي أعربت عن رضاها التامّ عن تقدم الأشغال.

من جهة أخرى، عقدت إدارة النصر اجتماعاً أول من أمس، برئاسة أحمد هاشم خوري، نائب رئيس مجلس الإدارة وبحضور حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، وعبد الرحمن أبوالشوارب رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية وإبراهيم حسين الفردان، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للاستثمار، المدير المالي للنادي ومحمد علي الغيثي، المدير التنفيذي للنادي. واطلع المجلس على آخر استعدادات فريق كرة القدم للموسم الجديد، وأعرب عن رضاه التام حول برنامج العمل الذي قامت به شركة الكرة، وعلى نسبة تقدم أشغال استاد آل مكتوم، مرحّباً بفكرة برمجة مباراة ودية بين فريقين شهيرين بمناسبة حفل تدشين الملعب في حلته الجديدة. كما اطلع المجلس على التقرير المالي الدوري للنادي ومناقشة الموازنة المقترحة العامة للنادي والتي من المخطط لها بأن تكون موازنة صفرية في موسم 2018 - 2019.

4 مراحل

تقام أشغال تهيئة استاد آل مكتوم على 4 مراحل، بدأت بهدم المدرجات المكشوفة التي تحيط بكامل الملعب على يمين المنصة الرئيسية وشمالها وتسويتها بالأرض وبدأت المرحلة الثانية بتركيز قواعد وأساسات المدرجات الجديدة التي ستأخذ شكل المستطيل، حيث سيتم إلغاء مساحة نصف دائرة خلف المرمى لتقليص المسافة بين المدرجات وأرضية الملعب لتشكل عامل جذب للجماهير بهدف الاستمتاع بأجواء المباريات من داخل الملعب. وتشمل المرحلة الثالثة توسعة المنصة الرئيسية وجميع المرافق الأخرى، حيث سيتم نقل غرف تبديل ملابس الفريقين لتكون قريبة من بوابة الدخول الرئيسية لأرضية الملعب وتغيير المكان الحالي لغرفة تبديل ملابس طاقم التحكيم حسب المثال الهندسي المعتمد من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وضمن المرحلة نفسها سيتم إعادة تهيئة العيادة الطبية وصالة الجيم والمنطقة المختلطة وتوسعة المركز الإعلامي وقاعة المؤتمرات الصحافية، والمرحلة الأخيرة تشمل عملية زارعة العشب وتهيئة مواقف السيارات ومداخل الملعب ومخارجه.