جماهير إماراتية تشجع ريبيرو في البرازيل

حظي البرازيلي إيفرتون ريبيرو لاعب نادي فلامينغو البرازيلي، بشعبية كبيرة بين جماهير الكرة في الإمارات، عندما كان يلعب في صفوف شباب الأهلي دبي خلال الفترة من 2015 إلى 2017، وظل اللاعب محتفظاً بتلك الشعبية لدى الكثيرين من جماهير النادي بعد عودته إلى بلاده، من خلال حرص الجماهير على متابعة آخر أخباره، ونتائج فريقه في الدوري البرازيلي. وتطورت المتابعة الجماهيرية، إلى حرص البعض على الوجود في البرازيل، وحمل علم الدولة في المدرجات، لمساندة نجمهم ريبيرو، في مباراة فريقه فلامينغو أمام بارانا في الجولة 11 من الدوري البرازيلي، والتي انتهت لمصلحة فلامينغو 2- 1.

قام الحساب الرسمي لنادي فلامينغو عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، بنشر صورة لمشجعي شباب الأهلي دبي، وهم يحملون علم الإمارات لتشجيع ريبيرو.