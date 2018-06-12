المستندات المزورة تُبطل تسجيل اللاعبين

أجرى اتحاد الكرة عدة تعديلات على نظامه الأساسي ولوائحه القانونية من أجل مواجهة طموحات المرحلة المقبلة، وسيتم عرض التعديلات المقترحة على الجمعية العمومية خلال جلسة انعقادها 25 الجاري في فندق ماريوت جداف دبي، وللمرة الأولى سيتم التصويت على تلك التعديلات بنظام «نعم أو لا» المتبع في الاتحادين الدولي والآسيوي، بعد أن قام الاتحاد بتنظيم عدة ورش عمل للأندية خلال الفترة الماضية، لإقرار التعديلات المقترحة، وينفرد «البيان الرياضي» بنشر تفاصيل تلك التعديلات التي من ضمن بنودها بطلان تسجيل اللاعب إذا ثبت أنه قدم مستندات مزورة.

النظام الأساسي

تم إجراء تعديل على بعض مواد النظام الأساسي، وكانت البداية بتغيرات في مسميات بعض اللجان، مثل تغير مسمى لجنة المنتخبات الوطنية، لتصبح لجنة الشؤون الفنية والمنتخبات، لشمولها في لجنة الشؤون الفنية والمنتخبات، وتغير مسمى لجنة كرة القدم نساء، لتصبح لجنة الكرة النسائية وفقاً لتسمية «فيفا»، وتغير مسمى لجنة الاتصال والتسويق، لتصبح لجنة التسويق والاستثمار، وتغير مسمى لجنة شؤون الأندية، لتصبح لجنة تطوير أندية الهواة، وتغير مسمى لجنة الشؤون المجتمعية، لتصبح لجنة الاتصال والتسويق المجتمعية، وتعديل في المادة 114 التي تتيح للأمين العام إحالة جميع القضايا للهيئات القضائية ليصبح من حق الاتحاد تحويل جميع القضايا.

تم إجراء عدد من التعديلات المقترحة على لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، وتشمل جملة من المادة الرابعة تقول: «تكون قرارات اللجنة في هذا الخصوص بدائية تقبل الطعن بالاستئناف أمام هيئة التحكيم وفقاً لإجراءات تقديم الاستئناف المنصوص عليها في لائحة الاستئناف، لتصبح: تكون قرارات اللجنة في هذا الخصوص ابتدائية تقبل تقديم الطعن بالاستئناف أمام هيئة التحكيم وفقاً لإجراءات الاستئناف المنصوص عليها في لائحة الاستئناف، وتعديل في المادة 32 التي تقول: مع عدم الإخلال بشروط العقد للنادي الذي هبط إلى الدرجة الأدنى وللاعب الذي صعد ناديه إلى الدرجة الأعلى، التفاوض خلال 30 يوماً من إعلان هبوط أو صعود النادي رسمياً لتعديل امتيازات اللاعب ومستحقاته المالية، لتصبح: تبقى امتيازات اللاعب التعاقدية سارية مع النادي الذي هبط إلى الدرجة الأدنى لحين انتهاء عقده ما لم ينص العقد خلاف ذلك، وللنادي الذي صعد إلى الدرجة الأعلى التفاوض خلال 60 يوماً من إعلان صعوده رسمياً لتعديل امتيازات اللاعب التعاقدية باتفاق الطرفين، ما لم ينص العقد خلاف ذلك، وتلتزم الأندية بسقف الرواتب المعتمد عند التعاقد مع أي لاعب جديد.

فقرة جديدة

تم إضافة فقرة جديدة في المادة 35، التي تقول: يبطل تسجيل أي لاعب مسجل لنادٍ آخر، في اتحاد آخر للعبة جماعية أو فردية، ولا يجوز تعديل أو تغيير بيان تاريخ ميلاد اللاعب الذي سجل بالاتحاد لأول مرة، ويبطل تسجيل اللاعب إذا ثبت أنه سجل بناءً على معلومات غير صحيحة، وتم إضافة بند جديد أسفل الفقرة ج، يقول: يبطل تسجيل اللاعب إذا ثبت أنه سجل بناءً على تقديم مستندات مزورة، ولا يجوز إعادة تسجيله في نفس الموسم، وإن قدم المستندات الأصلية، مع عدم الإخلال بكل ما يترتب من عقوبات طبقاً للوائح ذات الصلة.

وحذفت التعديلات الجديدة الفقرة «ب» من المادة 40، التي تقول: انتقال اللاعب لأسباب تعليمية أو مهنية لمسافة لا تقل عن 400 كم بشرط انتقال أسرة اللاعب شريطة تقديم ما يثبت ذلك، لتصبح تراعي اللجنة عند إصدار قرارها توفر أي من الضوابط التالية، انتقال أسرة اللاعب من إمارة أو منطقة إلى إمارة أو منطقة أخرى بمسافة لا تقل عن 450 كم عن ناديه الحالي، وأية حالات أخرى تراها اللجنة في مصلحة اللاعب القاصر، ولها الاستعانة برأي أي من المختصين وفقاً لكل حالة على حدة.

وأضيفت فقرة مهمة للمادة 40، تقول: يحق للاعب القاصر حتى سن 45 سنة الذي لم يشارك مع ناديه بأية مباراة رسمية خلال آخر سنتين، الانتقال لأي نادٍ يرغب بتسجيله مع مراعاة النزاهة الرياضية، وتم تعديل الفقرة نفسها من المادة 58 بشأن توقيع إحدى العقوبات على اللاعبين في حال انتهاكهم لوائحها الداخلية أو بنود التعاقد، وحسب جسامة الانتهاك، لتصبح الغرامة المالية التي تزيد عن 50 % من راتب اللاعب الشهري بعد موافقة اللجنة، ويستثنى من ذلك حالات الغياب الموثقة.

وتم تعديل سقف رواتب اللاعبين من الفئة الرابعة، حيث كان النص السابق يشير إلى وضع حد أدنى لراتب اللاعب المواطن المحترف في الفئة الرابعة من سقف الرواتب 10 لاعبين فأكثر، لا يزيد عن600.000 درهم، لتصبح لا يقل الراتب عن 500 ألف درهم، ولا يزيد عن 600 ألف درهم سنوياً.

تعديلات

تم إجراء تعديل على المادة 18، بحيث يكون تقرير الحكام «الحجة» فيما يتعلق بالحوادث التي وقعت في ساحة الملعب، ويجوز للجنة الأخذ بتقرير مراقب المباراة أو أي تقارير أخرى، ويكون لتقرير مراقب المباراة ذات الحجة فيما يتعلق بالحوادث التي وقعت خارج ساحة الملعب، كما تم إضافة وسيلة التواصل الإلكتروني للمادة 39، لتصبح يكون إعلان القرارات صحيحاً بواسطة التسليم الشخصي أو إرساله على أرقام فاكس النادي المعتمد من قبل الاتحاد أو البريد المسجل أو نظام التراسل الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى يعتمدها مجلس إدارة الاتحاد، على أن يقوم سكرتير اللجنة فور صدور قرار اللجنة بإبلاغ منطوق القرار إلى جميع المعنيين بواسطة نشره على نظام FANET ويعتبر نشر هذا النظام بمثابة قرارات اللجنة وفقاً للتبليغ القانوني، وينتج كافة مفاعيله القانونية الواجب تطبيقها على الأطراف المعنية.

وتمت إضافة فقرة للمادة 69 جاء فيها «يجوز للجنة زيادة العقوبة عند العود حسب جسامة الخطأ، كما تم تعديل نص المادة 92، لتصبح «تتخذ اللجنة العقوبة المناسبة دون التقيد بالتسلسل الوارد بلائحتي المخالفات والعقوبات الانضباطية الصادرة عن الاتحاد ولجنة دوري المحترفين الملحقة باللائحة» على ألا تقل الغرامة المالية في كل الأحوال عن 40000 درهم.

لائحة

وأجرى اتحاد الكرة تعديلات على لائحة الاستئناف، بحيث تستأنف القرارات خلال 7 أيام وتعديل في المادة 14، بحيث لا يقبل الطعن بالاستئناف في القرارات الصادرة بالعقوبات التالية، لفت النظر، والإنذار، والإيقاف لأقل من 4 مباريات أو 6 أسابيع، والغرامة المالية التي تقل عن 50 ألف درهم للأندية المالية، والغرامة التي تقل عن 30 ألف درهم عن الحالات الأخرى.

وتعديل آخر على المادة 15 جاء فيه «لا يوقف الاستئناف تنفيذ القرار المستأنف حكماً ما لم يكن متعلقاً بأداء مبلغ من المال، ويحق للمستأنف أن يطلب من اللجنة وقف تنفيذ القرار المستأنف، معللاً وقف طلب التنفيذ في العقوبات التي تقبل الطعن بالاستئناف الوارد في المادة 14، وللجنة النظر في هذا الطلب واتخاذ القرار الذي تراه مناسباً لمعطيات كل حالة على حدة، شرط توافر عنصري السرعة والضرر».

30

قامت إدارة التسويق والإعلام الرقمي بتغطية صحفية مميزة لنحو 30 فاعلية مختلفة.

130

بلغت موازنة اتحاد الكرة العام الماضي 130 مليون درهم.

08

بلغت الرسوم التي تم تحصيلها نظير مشاركة اللاعبين الأجانب نحو 8 ملايين درهم.

34

حقق اتحاد الكرة عائداً تسويقياً بلغ 34 مليون درهم.

23

يدفع اتحاد الكرة 23 مليون درهم رواتب للأجهزة الفنية في المنتخبات الوطنية.

14

يبلغ إجمالي رواتب الأجهزة الإدارية والموظفين نحو 14 مليون درهم.

40

اعتمد اتحاد الكرة 40 أكاديمية ونظم 10 مهرجانات مع مدارس وزارة التربية.