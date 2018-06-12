الوحدة يصرف النظر عن صفقة عايض

أعلن أحمد الرميثي رئيس شركة كرة القدم بنادي الوحدة، أن الشركة صرفت النظر عن إتمام التعاقد مع مدافع الجزيرة محمد عايض بسبب عدم التوصل إلى اتفاق نهائي مع اللاعب في بعض شروط العقد، خاصة في ما يتعلق بالقيمة المالية التي يحصل عليها اللاعب، وقال: المفاوضات مع اللاعب استمرت قرابة الشهر ولم تتكلل بالنجاح في اللحظات الأخيرة في ظل بعض التفاصيل والطلبات المالية التي تخالف سياسة نادي الوحدة في إبرام عقود اللاعبين، وأضاف: نتقدم بالشكر إلى إدارة شركة الجزيرة لكرة القدم على تعاونها وقبولها عرض انتقال اللاعب وتقديم كل الدعم والتسهيلات من أجل إتمام الصفقة، إلا أنها لم تكتمل لكونها اتفاقية ثلاثية بعد عدم التوصل لاتفاق مع اللاعب الذي نتمنى له التوفيق.

وفشلت صفقة انتقال المدافع محمد عايض للوحدة بعدما كان قريباً من ارتداء قميص العنابي، إذ إن سقف الرواتب وطلبات اللاعب المالية حالت دون إكمالها.