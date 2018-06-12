«شباب الأهلي» مهتم بالأرجنتيني سيروتي

تلقى الأرجنتيني إيزكويل سيروتي لاعب الهلال السعودي، عروضاً من أندية خليجية للعب في صفوفها الموسم المقبل، وأحد تلك العروض من نادي شباب الأهلي دبي، حسب ما أشارت إليه وسائل إعلام سعودية.

كان الهلال، تعاقد مع سيروتي في يناير الماضي، قادماً من نادي سان لورينزو الأرجنتيني، ليمثل فريق الهلال لمدة عام ونصف العام، وتم قيده في قائمة الفريق بدلاً من الأوروغوياني ماتياس بريتوس.

سبق أن لعب سيروتي لأندية سارمينتو وأوليمبو وأستوديانتيس إل بي وسان لورينزو الأرجنتينية، ويذكر أن شباب الأهلي دبي، يسعى للتعاقد مع محترفين أجانب على مستوى متميز لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل، مع تأكد رحيل محترفيه الكرواتي إيريك أنتي والكوري الجنوبي موون تشانغ.