ختام «رمضانية» شرطة رأس الخيمة

شهد العميد عادل عبدالله النعيمي نائب مدير عام الموارد والخدمات المساندة بشرطة رأس الخيمة، بحضور العميد عدنان الزعابي مدير إدارة مكافحة المخدرات، والعقيد ركن يوسف سالم بن يعقوب مدير إدارة المهام الخاصة، ختام فعاليات منافسات الدورة الرمضانية لإدارة المهام الخاصة بشرطة رأس الخيمة.

وأشاد العميد عادل النعيمي، بالدورة التي تهدف إلى خلق جو من المنافسة بين منتسبي إدارة المهام الخاصة، مثمناً جهود التنظيم المميز لمنتسبي المهام الخاصة بشرطة رأس الخيمة، مؤكداً أهمية الدورة في خلق جو من المحبة والألفة والتنافس الرياضي والإعداد البدني المتميز بين منتسبي إدارة المهام الخاصة بشرطة رأس الخيمة، خلال الشهر الفضيل. وانطلقت الاحتفالية بمباراة استعراضية جمعت نجوم المنتخب الوطني يتقدمهم النجم عمر عبدالرحمن وفريق المهام الخاصة بحضور جماهيري كبير استمتع بالمباراة.