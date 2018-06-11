تطوير اللوائح الداخلية بدعم من «فيفا»

نجح «البيان الرياضي» في الحصول على كافة تفاصيل اجتماع الجمعية العمومية المقبل، والمقرر أن يقام يوم 25 يونيو الجاري في فندق جداف دبي، برئاسة المهندس مروان بن غليطة، وحضور ممثلي الأندية المشاركة في نشاط الكرة، حيث ستكون البداية بالتصديق على اجتماع محضر الاجتماع الماضي للعمومية، وعرض الحساب الختامي، واستعراض تقرير عن النشاط خلال الموسم المنتهي، واعتماد التعديلات المقترحة على النظام الأساسي، ولائحة أوضاع اللاعبين، ولائحة الانضباط ولائحة الاستئناف، واعتماد ميثاق الشرف، واعتماد تعيين أعضاء اللجان القضائية، والعلم بانضمام اتحاد الكرة إلى اتحاد جنوب غرب آسيا.

ويكشف تقرير النشاط الذي سيلقيه محمد بن هزام الأمين العام، عن وجود تعاون بين الاتحاد الإماراتي والدولي «فيفا»، يتم من خلاله تحديث الإنارة الخاصة بملاعب الاتحاد في دبي، خاصة أن الإنارة الحالية ضعيفة، ولا تتواكب مع متطلبات نقل المباريات تلفزيونياً.

ترخيص أندية الهواة

ويتناول تقرير النشاط، تنفيذ استراتيجية الاتحاد لتطوير أندية الدرجة الأولى، وزيادة الاهتمام الإعلامي بها، وحث الأندية على المشاركة فيها، لضمان ارتفاع المستوى التنافسي لها، من خلال استحداث برنامج ترخيص على أندية الدرجة الأولى، لتطوير كوادرها العاملة ومنشآتها، وتقليل الفجوة معها، حيث شكل مجلس الإدارة فريقاً لهذه الغاية، أنهى مقترحه نحو آلية التطبيق، وعقد سلسة من الاجتماعات وورشة عمل مع ممثلي الأندية، لإطلاعها على فكرة المشروع وأهدافه، وآلية تطبيقه.

ويكشف التقرير عن إجمالي اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام المنصرم، والتي بلغت 12 اجتماعاً، اعتمد خلالها توصيات لجانه المختلفة، واتخاذ فيها العديد من القرارات التي تصب في صالح تطوير اللعبة.

ويشرح تقرير النشاط، تفاصل عمل اللجنة الفنية والمنتخبات، حيث شاركت المنتخبات المختلفة في عدد من المشاركات القارية، أخفق بعضها في اجتياز التصفيات، فيما نجح منتخب الشباب في التأهل إلى نهائيات كأس آسيا تحت 20 سنة، التي ستقام في إندونيسيا، وهي النهائيات المؤهلة لكأس العالم تحت 21 سنة، والتي ستقام العام المقبل، ونجحت اللجنة في تنظيم عدد من الدورات الودية الدولية لمنتخبات المراحل السنية خلال الفترة المقبلة، من أجل إكساب لاعبي تلك المنتخبات، مزيداً من الخبرات والاحتكاك مع مدارس لعب متعددة، فيما نال المنتخب الأول، المركز الثاني في «خليجي 23»، التي أقيمت في الكويت، وكان الإنجاز تحت قيادة المدرب الإيطالي ألبرتو زاكيروني، الذي تولى تدريب المنتخب.

نشاط الحكام

كما يثمن التقرير، الجهود المبذولة من لجنة الحكام لتطوير العمل، حيث شارك 216 حكماً في 120 مباراة قارية توزعت على، دوري أبطال آسيا، التي شارك في إدارة مبارياتها 37 حكماً، 36 حكماً في إدارة منافسات كأس الاتحاد الآسيوي، 7 حكام في إدارة مباريات تصفيات كأس آسيا.

إضافة إلى 21 حكماً في إدارة مباريات مسابقات الاتحاد الآسيوي تحت 23 و19 و16 و15 سنة، 23 حكماً، لإدارة مباريات في الدوري السعودي، ومباريات ودية للمنتخب السعودي، و20 حكماً شاركوا في إدارة مباريات دوري وكأس الأردن، و7 حكام شاركوا في البطولات العربية والخليجية، ومشاركة 4 حكام في نهائي كأس أوزبكستان، 9 حكام شاركوا في إدارة مباريات ودية دولية قارية، 12 حكماً شاركوا في إدارة بطولات كرة الصالات والشاطئية، وشارك 40 حكماً في دورات وورش عمل محلية وقارية.

ولم تتوقف المشاركات القارية على الحكام، بل امتدت إلى مقيمي المباريات، حيث قام 4 من الكوادر الإماراتية، بتقييم حكام من مختلف الدول، من أجل دخول قائمة حكام النخبة، ومشاركة 25 في تقييم أداء حكام دوري أبطال أسيا وكأس الاتحاد الآسيوي، و2 في تقييم أداء حكام تصفيات كأس العالم، و5 في تقييم أداء حكام بطولات تحت 23 و19 و16 و15 سنة، كما شارك 12 مقيم في دورات صقل وورش عمل، وقام الحكام بإدارة 2132 مباراة محلية.

وأشار التقرير إلى اختيار طاقم تحكيم بالكامل، مكون من عبد الله حسن ومحمد أحمد وحسن المهري، للمرة الأولى لإدارة منافسات مونديال روسيا، وإدارة المباراة النهائية لكأس الاتحاد الآسيوي للطاقم نفسه، وقيام نفس الطاقم بإدارة المباراة النهائية لكأس أوزبكستان، وإدارة المباراة النهائية لكأس الأردن، والتي أدارها الدوليون يعقوب الحمادي وأحمد الراشدي وجمعة المخيني وعادل النقبي.

تجربة الفيديو

وقامت لجنة الحكام في اتحاد الكرة، بتطبيق تجربة الفيديو للمرة الأولى في مسابقات دوري الخليج العربي، والدرجة الأولى، ونهائي كأس رئيس الدولة، بعد فترة مران خلال المعسكر الخارجي وبعض المباريات الودية، وتنظيم 6 ساعات محاضرات نظرية، والتدريب على جهاز التقنية لمدة 15 يوماً، وعقد 8 اجتماعات لتحليل الحالات، وتم تطبيق التجربة في 19 مباراة «of line»، والتطبيق الرسمي في 36 مباراة، وهناك جهود لنيل الترخيص الرسمي لتلك التقنية، للتطبيق الرسمي الموسم المقبل.

نظام تعليمي

وطبقت لجنة الحكام نظاماً تعليمياً لأول مرة في العالم، حيث يمكن العمل به من أي منصة، مثل الهواتف المحمولة، والتابلت والكمبيوتر، واختيار فيديو له، وطباعة كتاب القانون بعد التعديلات الجديدة عليه.

واستضافت لجنة الحكام، دورتين للاتحاد الآسيوي لحكام النخبة، بمشاركة 130 حكماً، ودورتين للحكام المرشحين لإدارة منافسات كأس العالم.

نشاط المسابقات

واستعرض تقرير النشاط الرياضي، جهود لجنة المسابقات في تنظيم العديد من الأنشطة والمسابقات لمختلف المراحل، حيث بلغ إجمالي المباريات لمختلف المسابقات، 1831 مباراة على مدار الموسم، حيث فاز العين ببطولة دوري الخليج العربي، ونال بني ياس لقب بطل الدرجة الأولى ودوري وكأس الشباب، ونال الوحدة لقب دوري 18 سنة «أ»، وكلباء بطل دوري 18 سنة «ب»، والجزيرة بطل كأس تحت 18، وشباب الأهلي بطل دوري وكأس تحت 16 «أ».

19

بلغ عدد الشكاوى التي قدمت للجنة 19 شكوى، وتم إصدار قرارات لعدد 17 منها، ولا تزال هناك قضيتان معلقتان.

25

تلقت هيئة التحكيم 25 شكوى من مختلف الأطراف الكروية، اتخذت قرارات في 21 منها، ولا تزال هناك 4 قضايا معلقة.

30

تلقت لجنة فض المنازعات 30 قضية، أصدرت حكمها في 25، ولا تزال تنظر في 5 قضايا.

35

عقدت لجنة الانضباط خلال الموسم المنصرم، 35 اجتماعاً، وأصدرت خلالها 274 قراراً، بالعديد من المخالفات التي تمت من مختلف أطراف اللعبة.

9745

أتم اتحاد الكرة 9745 معاملة خلال الموسم المنتهي من بين 11319 معاملة تقدمت بها الأندية، ما بين تسجيل أجهزة فنية وإدارية وطبية، وإنهاء علاقة أجهزة، وإصدار بطاقة وإعارة، وإنهاء عقد والاستبدال، والانتقال، وتعديل البيانات، ونقل وإصدار بطاقات دخول منصة، فيما تم رفض 1574 معاملة.

7

أقامت لجنة دوري المحترفين خلال الموسم المنتهي، 7 مبادرات مجتمعية، أقيمت علي مدار أشهر نشاط اللجنة، منها: مبادرة «شكراً محمد بن زايد»، و«زايد الوالد» و«تحقيق أمنية» و«زايد القدوة»، وتكريم الإعلاميين القدامى في الدولة، و«جولة زايد للعطاء» للتبرع بالدم، و«مرحبا زايد بن حمدان»، و«المرأة على نهج زايد» في يوم المرأة، و«أبطال الإرادة» تكريم أصحاب الهمم.