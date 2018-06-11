أحمد بن راشد يعتمد تشكيل مجلس إدارة نادي الوصل

أصدر سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي الوصل الرياضي، قراراً رقم 1 لسنة 2018، باعتماد التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادي الوصل، برئاسة راشد بالهول المهيري، وعضوية كل من: عبيد سلطان الشامسي، وسيد إسماعيل الهاشمي، ونبيل عبد الكريم، ومحمد علي عامر، وسعيد عبد الله الكتبي، كما انفرد «البيان الرياضي».

كما أصدر سموه، القرار رقم 2 لسنة 2018، باعتماد التشكيل الجديد لشركة الوصل لكرة القدم، برئاسة راشد بالهول المهيري، وعضوية كل من: عبيد مبارك الشامسي، ومحمد أحمد الحمادي، وحميد يوسف الشامسي، ومحمد علي عامر، كما أصدر سموه القرار رقم 3 لسنة 2018، بتشكيل مجلس إدارة قطاع الألعاب الجماعية والفردية، برئاسة نبيل عبد الكريم مبارك، وعضوية كل من: عيسى بن حيدر، وعلي محمد سعيد الشامسي، وعبد القادر علي محمد، وعبد الله عتيق بورقيبة، كما أصدر سموه القرار رقم 4 لسنة 2018، بتشكيل مجلس إدارة شركة الاستثمار، برئاسة عبيد سلطان الشامسي، وعضوية كل من: جمعة خميس المنصوري، وحمدان محمد العامري، ومحمد علي عبد الله الحمادي، ومحمد مير أميري.

4 سنوات

وحدّد القرار، عمل مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات، قابلة للتجديد، على أن يباشر مجلس الإدارة أعماله، وفقاً للنظام الأساسي للنادي، والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس دبي الرياضي، ويتولى في سبيل تحقيق أهدافه، القيام بمهام واختصاصات، تشمل القيام بتوزيع المهام على أعضاء مجلس الإدارة، لتسهيل وتسيير الأعمال اليومية للنادي، والإشراف والمتابعة على إنجاز الإدارة التنفيذية للأعمال التشغيلية للنادي والجهات والشركات التابعة له، أو الخاضعة لإشرافه.

شكر وعرفان

من ناحيته، رفع راشد بالهول رئيس مجلس إدارة نادي الوصل الرياضي، أسمى آيات الشكر والعرفان، إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي الوصل الرياضي، على رعاية سموه ومساندته الدائمة ودعمه اللا محدود لمسيرة النادي، مؤكداً أن توجيهات سموه ورؤيته الثاقبة، تكون دائماً هي النبراس، مُجدداً العزم على أن تتواصل مسيرة التقدم والتطور في نادي الوصل.

يذكر أن التشكيل الجديد، استحدث إدارتي قطاع الألعاب الفردية والجماعية، ويترأسها نبيل عبد الكريم، وشركة الاستثمار برئاسة عبيد سلطان الشامسي.

وتم تكليف مجلس إدارة راشد بالهول في يناير 2014، بعد استقالة المجلس السابق، برئاسة عبد الله حارب، وأنهي فريق الكرة بنادي الوصل الموسم الماضي في المركز الثالث في دوري الخليج العربي، كما تمكن من بلوغ نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس الخليج العربي، وأقام المجلس عدداً من المشاريع الاستثمارية.