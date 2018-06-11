ليفربول بطل النسخة العاشرة لرمضانية حتا

توج فريق ليفربول بلقب النسخة العاشرة لبطولة حتا الرمضانية لكرة قدم الصالات، التي أقيمت بالتعاون بين نادي حتا الثقافي الرياضي، وهيئة تنمية المجتمع في دبي. ونجح ليفربول في التربع على عرش البطولة، بعد تغلبه على فريق الصاعقة في المباراة النهائية 3-1.

وشهدت البطولة هذا العام، منافسة قوية بين الفرق الـ 12 المشاركة. وأعرب حيي البدواوي رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته المسابقة في نسختها العاشرة، وأضاف لـ «البيان الرياضي»، أن البطولة شهدت هذا العام مشاركة واسعة ومكثفة من أبناء المواطنات والمقيمين ومواليد الدولة، ما ساهم في تعزيز قوة المنافسة بين الفرق، وجعل المستوى متقارباً نسبياً بين المشاركين حتى الأنفاس الأخيرة من البطولة، مؤكداً أن اللجنة المنظمة حرصت على استقطاب هذه الفئات من المشاركين، لا سيما بعد القرار السامي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن مشاركة أبناء المواطنات ومواليد الدولة وحاملي الجوازات والمقيمين في المسابقات الرياضية.

تطور سنوي

وأشار البدواوي إلى أن البطولة تشهد تطوراً سنوياً، سواء على المستوى الفني أو عدد المشاركين، إلى جانب الحضور الجماهيري المميز، حيث كانت المدرجات مكتظة بالمشجعين، خاصة في المباراة النهائية، التي جمعت فريقي ليفربول والصاعقة، منوهاً بأن البطولة تشهد مشاركة من أبناء حتا والمناطق المجاورة، ومن سلطنة عمان الشقيقة أيضاً.

وأشاد البدواوي بالمكاسب الفنية والمجتمعية التي حققتها البطولة، لا سيما أن الحدث يعتبر من أهم الأنشطة الرمضانية التي ينتظرها أبناء المنطقة سنوياً، وقال: يشارك في البطولة العديد من اللاعبين الواعدين، وتعتبر منجماً لاكتشاف بعض المواهب، كما تكمن أهمية البطولة في اكتساب الخبرات من اللاعبين المخضرمين، الذين يحرصون على الوجود في المسابقة، وحققت النسخة العاشرة نجاحاً منقطع النظير، ولم تسجل أي ملاحظات تذكر.

قام علي محمد عبيد البدواوي رئيس مجلس إدارة حتا، رئيس شركة كرة القدم، بتتويج البطل والوصيف، إلى جانب تكريم أصحاب الألقاب الفردية، وهي: هداف البطولة وأفضل حارس واللعب النظيف، وذلك بحضور حميد الشامسي مدير مركز حتا المجتمعي، وحيي البدواوي رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، وعدد من المسؤولين والشخصيات الرياضية.