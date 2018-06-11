بث حيّ لمباريات المراحل السنّية إلكترونياً

حققت إدارة تقنية المعلومات في اتحاد الكرة نقلة نوعية في عملها خلال الفترة الماضية، حيث نجحت في إضافة خاصية جديدة لإدخال بيانات البث الحي إلكترونيا لمباريات المراحل السنية، على موقع الاتحاد الإلكتروني وكذلك تطبيقات الهواتف الذكية.

بالإضافة إلى تهيئة النظام الإلكتروني لاستقبال طلبات تسجيل لاعبات كرة القدم النسائية، وتهيئة النظام الإلكتروني للاستقبال طلبات تسجيل كرة قدم الصالات، وكذلك تطبيق طريقة جديدة للتدقيق على بطاقات اللاعبين والطاقم إلكترونياً قبل بداية المباراة بدلاً عن التدقيق على البطاقات حسب الطريقة التقليدية، تهيئة النظام الإلكتروني لإدخال مخالفات قصات الشعر.

كما أقامت عدة ورش عمل للأندية لشرح وتدريب الموظفين على كافة التحديثات، وتدريب مستخدمي نظام التسجيل في الجهات المشاركة (11 ورشة عمل تدريبية بنشاطات كرة القدم النسائية للمراحل السنية) وشرح الآلية المعتمدة لسقف الرواتب.

وفي مجال تطبيقات الهواتف الذكية انتهت إدارة تقنية المعلومات، من المرحلة الأولى من مشروع تطوير تطبيقات الهواتف الذكية، حيث تم إطلاق مجموعة الخدمات والتحديثات على التطبيقات منها: البث الحي لمسابقات المراحل السنية بجميع فئاتها كما هو معمول به في بقية المسابقات الأخرى للفرق الأولى، إضافة تفاصيل أخرى إلى ترتيب الفرق في المسابقات مثل (اللعب - الفوز - التعادل - الخسارة - الأهداف) على أرض النادي وخارج أرضه، وإضافة شاشة جديدة إلى ملف النادي لعرض جميع مباريات النادي خلال الموسم، إضافة لشاشة جديدة لعرض ترتيب النادي في جميع المسابقات التي يشارك فيها، وتطوير واجهة عرض بيانات اللاعبين، وإنشاء فيديو تعريفي عن تطبيقات الهواتف الذكية ونشره عبر كافة وسائل التواصل الاجتماعي، والبدء في مشروع عرض بيانات لاعبي المنتخبات الوطنية.