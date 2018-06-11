سعيد الكثيري: أخطاء الظفرة الماضية «صفحة وانطوت»

اعترف سعيد الكثيري مهاجم الظفرة المتألق، بأن فريقه ارتكب بعض الأخطاء في الموسم الماضي وانعكست سلبا على نتائجه في الدوري، مؤكداً انهم كلاعبين تعلموا من تلك الأخطاء مع وعد بعدم تكرارها في الموسم الجديد، وأضاف: صراحة نتائجنا كانت سيئة خاصة أن الظفرة فريق له مكانته وحقق نتائج جيدة من قبل في دوري المحترفين، وكان يستحق وضعاً أفضل بدلاً من أن وضعية الصراع على البقاء بالمنافسة، نعترف بالتقصير ليكون ذلك خطوتنا الأولى نحو تصحيح المسار.

وأكد الكثيري أن أخطاء الموسم الماضي «صفحة وانطوت»، وسيعملون على العودة بقوة لتحقيق نتائج مرضية لإدارة وجماهير النادي، وقال: كان موسما قاسيا علينا، تعرضنا فيه لخطر الهبوط، لايوجد لاعب يمكن أن يكون راضيا عن ما حدث وبالتأكيد كلنا إصرار وعزيمة على الوصول لمركز يليق بالنادي بعد أن يصحح كل فرد الأخطاء التي وقع فيها خاصة أن الظفرة به مجموعة متميزة من اللاعبين أصحاب الموهبة والخبرة، في كرة القدم كل الأندية تتعرض لكبوة، لكن المهم الاستفادة من الكبوات والعودة أكثر قوة وهذا ما نطمح إليه.

الموسم الأول

وعن المستوى الذي قدمه مع الظفرة في موسمه الأول مع الفريق الذي انضم إليه قادما من العين قال الكثيري: قدمت مستويات جيدة في الفترة الأخيرة، لكنني تمنيت تقديم الأفضل خاصة أن نتائجنا لم تكن مقنعة، بالنسبة لي المستوى الشخصي ليس مهما بقدر ما تهمني مصلحة الفريق وتقدمه وتحقيقه للنتائج التي ترضي جماهيره. ووعد سعيد الكثيري بالاجتهاد أكثر في الموسم الجديد وقال: استفدنا جميعا من التجربة الصعبة التي مر بها الفريق، وسنعمل على عدم تكرارها وبتعاون الجميع من لاعبين وإدارة وجهاز فني ودعم جماهيري فإن الظفرة سيكون في موقع جيد بترتيب الدوري، وسيحقق نتائجا مشرفة في بقية المنافسات بإذن الله.

كشف سعيد الكثيري عن عدم مشاركته في أي دورة رمضانية خلال الشهر الكريم في الأيام الماضية على غرار الكثير من نجوم دوري المحترفين، موضحاً أنه يفضل دائما أن يكون مع العائلة في شهر رمضان والابتعاد عن أجواء المنافسات الرياضية.