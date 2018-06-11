ختام ناجح لبطولة ناشئة خورفكان

توّج فريق بلال مال الله «رحمه الله» بلقب فئة الناشئة في البطولة الرمضانية لناشئة خورفكان، عقب الفوز على نظيره الإمبراطور بنتيجة 3/‏4، سجل للفائز ناصر عبد الله هدفين، وكل من ياسر حسين وعلي مطوع هدفاً، وذلك ضمن منافسات الفئة العمرية من 13 إلى 18 سنة تحت إشراف ناشئة الشارقة.

كما حصد فريق غريميو بطولة فئة الشباب عقب الفوز على فريق الاتحاد بنتيجة 7/‏9 وسجل لغريميو راشد سالم «سوبر هاتريك»، وكل من سيف سعيد الزعابي وحمد معضد هدفين، وسعيد عبيد النقبي هدفاً، فيما سجل للاتحاد علي حسن علي ومحمد علي خميس.

وفي الختام، كرم راشد الهناوي عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والكابتن بدر صالح أحد لاعبي الجيل الذهبي للكرة الإماراتية، وشهاب العوضي رئيس قسم شؤون المراكز وأحمد شاهين الحوسني مشرف مراكز ناشئة الشارقة في المنطقة الشرقية، وحسين مراد مشرف مركز ناشئة خورفكان، وتامر عز الدين مشرف عام النشاط الرياضي في ناشئة الشارقة، الفرق الفائزة.