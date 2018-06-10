أحمد بن راشد يعتمد التشكيل الجديد لإدارة الوصل

أصدر سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي الوصل الرياضي قرار رقم 1 لسنة 2018 باعتماد التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادي الوصل برئاسة راشد بالهول المهيري وعضوية كل من عبيد سلطان الشامسي وسيد إسماعيل الهاشمي ونبيل عبدالكريم ومحمد علي عامر وسعيد عبدالله الكتبي، كما أصدر سموه القرار رقم 2 لسنة 2018 باعتماد التشكيل الجديد لشركة الوصل لكرة القدم برئاسة راشد بالهول المهيري وعضوية كل من عبيد مبارك الشامسي ومحمد أحمد الحمادي وحميد يوسف الشامسي ومحمد علي عامر، كما أصدر سموه القرار رقم 3 لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة قطاع الألعاب الجماعية والفردية برئاسة نبيل عبدالكريم مبارك وعضوية كل من عيسى بن حيدر وعلي محمد سعيد الشامسي وعبدالقادر علي محمد وعبدالله عتيق بورقيبة، كما أصدر سموه القرار رقم 4 لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة شركة الاستثمار برئاسة عبيد سلطان الشامسي وعضوية كل من جمعة خميس المنصوري وحمدان محمد العامري ومحمد علي عبدالله الحمادي ومحمد مير أميري.

وحدّد القرار عمل مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، على أن يباشر مجلس الإدارة أعماله وفقاً للنظام الأساسي للنادي والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس دبي الرياضي، ويتولى في سبيل تحقيق أهدافه القيام بمهام واختصاصات تشمل القيام توزيع المهام على أعضاء مجلس الادارة لتسهيل وتسيير الأعمال اليومية للنادي، والإشراف والمتابعة على إنجاز الإدارة التنفيذية للأعمال التشغيلية للنادي والجهات والشركات التابعة له أو الخاضعة لإشرافه