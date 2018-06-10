قلب يوسف جابر في لندن وعقله مع «السماوي»

لم يجد يوسف جابر، كابتن فريق الكرة بنادي بني ياس، مساحة للتفكير في تجديد تعاقده مع ناديه، بعد موسم حافل من العطاء، لأن قلبه مشغول بابنه الصغير الذي يوجد معه حالياً بلندن في رحلة علاجية.

وعلى الرغم من ظرفه الإنساني فإن جابر، كعادته دائماً في تعاونه واحترامه وسائل الإعلام، رد على الاتصال الهاتفي من «البيان الرياضي»، للاستفسار عن مستقبله مع «السماوي»، وكشف أن عقله مع بني ياس، وأن مرض ابنه عطل تجديد تعاقده مع النادي، وقال «الحمد لله خضع ابني لعملية ناجحة، وهو الآن بخير، وسنعود خلال اليومين المقبلين بإذن الله،وكنت وما زلت مشغولاً بصحة ابني».

وأكد جابر أنه بعد عودته سيجلس مع إدارة النادي للتفاوض والوصول إلى اتفاق مرضٍ لكل الأطراف وإغلاق هذا الملف.

ويعد يوسف جابر من العناصر المهمة التي يعتمد عليها الفريق في قلب الدفاع لإمكاناته العالية وخبرته الطويلة في الملاعب، وتتمسك إدارة النادي بتجديد تعاقده ليواصل قيادته الفريق في الموسم المقبل.

وحرصت إدارة بني ياس على فتح باب التفاوض مع قائد الفريق وعرضت عليه تجديد تعاقده، لكن ظروفه الأسرية حالت دون إكمال الصفقة.