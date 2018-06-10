15 مباراة تفصل إسماعيل الحمادي عن نادي المئة

يقف إسماعيل الحمادي، لاعب وسط شباب الأهلي دبي والمنتخب الوطني، على بعد 15 مباراة دولية فقط من نادي المئة، حسب ما أشار إليه موقع «المنتخبات الوطنية» على الإنترنت، والذي رصد مسيرة اللاعب مع منتخبنا الوطني، ليصل عدد المباريات الدولية التي خاضها مع «الأبيض»، إلى 85 مباراة دولية معترف بها من الاتحاد الدولي للكرة «فيفا» مع المنتخب الأول، و20 مباراة خاضها في بطولات كأس الخليج، والتي لا يعترف بها الاتحاد الدولي، وهناك مباراتان لم يذكرهما الموقع، وخاضهما الحمادي مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد لندن 2012، وستكون الفترة المقبلة من خلال المباريات الودية التي يخوضها منتخبنا الوطني، ونهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات، فرصة لوصول اللاعب إلى المئوية حال اختياره ضمن عناصر منتخبنا الوطني الأول.

البداية

جاءت إحصائيات الموقع المختص برصد كافة المباريات الدولية للمنتخبات الوطنية في العالم، وكذلك مسيرة اللاعبين مع منتخبات بلادهم وأنديتهم، لتشير إلى أن المباريات الرسمية التي خاضها الحمادي تنوعت ما بين مواجهات ودية وقارية وضمن تصفيات آسيا لكأس العالم، وأن أولى مبارياته الرسمية مع «الأبيض»، كانت ودية أمام منتخب لبنان في 23 سبتمبر 2007، وتعادل المنتخبان 1- 1، وخاض بعدها مباراتين وديتين أخريين أمام منتخبي الصين وسلطنة عمان، وانتهتا بالتعادل 0 - 0 و1 - 1 بالترتيب، قبل أن يشارك مع «الأبيض» أمام المنتخب الإيراني في 7 يونيو 2008، ضمن تصفيات المجموعة الخامسة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، وانتهت لمصلحة إيران بهدف وحيد.

وتواصلت مسيرة الحمادي مع منتخبنا الوطني الأول بشكل شبه منتظم قبل أن يتعرض لإصابة قاسية أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة في الموسم الأخير، ليخوض مع «الأبيض»، 5 مباريات فقط في العام الماضي، منها 3 مباريات رسمية أمام منتخبي اليابان وأستراليا في تصفيات كأس العالم بروسيا 2018، وخسرهما «الأبيض» بنتيجة واحدة 0 - 2، ثم شارك في فوز منتخبنا ودياً على المنتخب العراقي بهدف وحيد، وشارك بعدها أمام السعودية والكويت في بطولة كأس الخليج في الكويت، وتعادل «الأبيض» في المباراتين سلبياً.

مباراتان

وفي عام 2018، لم يشارك الحمادي سوى في مباراتي «الأبيض» أمام منتخبي العراق وعمان في كأس الخليج، وانتهت المباراتان كذلك بالتعادل السلبي، في حين أوضحت إحصائيات الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أن إسماعيل الحمادي، خاض 32 مباراة في البطولات الرسمية لـ«فيفا»، وأن منتخبنا الوطني حقق الفوز في 10 مباريات، وتعادل في 3، وخسر 19 مباراة، وسجل الحمادي 4 أهداف، وأن تلك المشاركة موزعة بين 30 مباراة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وحقق فيها «الأبيض» الفوز في 10 مباريات، وتعادل في مباراتين، وخسر 18 مباراة، وسجل فيها الحمادي أهدافه الأربعة، وحصل على 6 إنذارات، ولم يخض أي مباراة في كأس العالم للأندية، ولعب مباراتين مع منتخبنا الأولمبي في مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية بلندن 2012، وخسر منتخبنا مباراة، وتعادل في الثانية، ولم يسجل الحمادي أي أهداف.

وعلى المستوى المحلي، خاض الحمادي وفق ما أشار إليه موقع اتحاد الكرة، 237 مباراة مع شباب الأهلي دبي، بداية من موسم 2007 ـ 2008، والذي لعب فيه 26 مباراة، وصولاً إلى الموسم الأخير، والذي شارك فيه بـ 18 مباراة فقط، بسبب الإصابة، ووصل مجموع دقائق مسيرته مع الفريق إلى 20.522 دقيقة، وسجل 47 هدفاً، وحصل على 59 إنذاراً، وطرد 4 مرات، وفي الموسم الأخير، خاض 1255 دقيقة، وسجل 3 أهداف، وتلقى 5 إنذارات.