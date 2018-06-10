زوران يجدد تعاقده مع العين

علمت مصادر «البيان الرياضي» أن نادي العين جدد التعاقد مع المدرب الكرواتي زوران ماميتش، لموسم آخر، قاطعاً بذلك الطريق على بعض الأندية التي كانت ترغب في خدماته، وأكدت المصادر أن الطرفين اتفقا على تجديد العقد في مايو الماضي أثناء منافسات دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وسيشرف زوران على معسكر العين في سلوفينيا في الأسبوع الثاني من يوليو المقبل ويستمر لمدة شهر، ويتخلله عدد من التجارب الودية، فضلاً عن المواجهة التي تجمعه مع وفاق سطيف الجزائري المقررة مطلع أغسطس المقبل في البطولة العربية.

ويعود العين إلى الدولة لمتابعة مرحلة الإعداد تأهباً للاستحقاقات التي تنتظره على المستويين الداخلي والخارجي، أبرزها المشاركة في مونديال الأندية، والدفاع عن لقبيه بالدوري والكأس، إلى جانب اللعب في دوري آسيا.