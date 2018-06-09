وفد اتحاد الكرة يشارك في برنامج «الصداقة»

يُشارك وفد اتحاد الكرة في برنامج «كرة القدم من أجل الصداقة» الذي ينظمه «فيفا» على هامش نهائيات كأس العالم، ويضم الوفد سليم عبدالرحمن مساعد مدرب منتخبنا الأول لكرة القدم وسالم النقبي المنسق الإعلامي للمنتخب وسلطان زكريا العوضي لاعب فريق بني ياس ومحمد المرزوقي لاعب فريق الشارقة مواليد 2006.

ويشمل البرنامج الذي يستمر حتى 15 الجاري ورش عمل ثقافية وعلمية ورياضية وحصصاً تدريبية بحضور وإشراف مجموعة الخبراء المتخصصين في عالم تدريب كرة القدم للصغار وعدد من الأساطير وسفراء المونديال وتحضر الوفود المشاركة المنتدى الكروي العالمي وافتتاح نهائيات كأس العالم.