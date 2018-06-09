كونتيروس يبدأ مهمته مع الوصل 20 الجاري

يبدأ المدرب الأرجنتيني غوستافو كونتيروس وجهازه المعاون، قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل 20 الجاري بعد فترة إجازة حصل عليها المدرب عقب توقيعه العقد مع الوصل بشكل رسمي في دبي مطلع مايو الماضي، حيث سافر المدرب إلى بلاده لترتيب أوراقه، ويتولى كونتيروس المهمة خلفاً لمواطنه أروابارينا الذي أعلنت إدارة الوصل عدم التجديد له.

ووضعت شركة كرة القدم بنادي الوصل ملف الأجنبي الرابع في يد المدرب الجديد، وأكدت تمسكها بالثلاثي البرازيلي فابيو دي ليما وكايو كانيدو ومينديز في حين عاد الأسترالي كاسيريس لناديه لينقص الفريق الأجنبي الرابع.

ويبدأ لاعبو الوصل التجمع الداخلي في دبي من خلال الفحوص الطبية 27 الجاري، لبداية مشوار الإعداد، تغادر بعثة الفريق إلى محطة الإعداد الخارجية الأولى في ألمانيا 6 يوليو المقبل، تستمر لنحو أسبوعين حتى 22 يوليو لينتقل بعدها الفريق إلى إسبانيا لاستكمال برنامج الإعداد الذي يستمر حتى 3 أغسطس، ويتضمن خوض الفريق عدداً من التجارب الودية.