7 تحديات في موسم استثنائي للزعيم

يواجه فريق العين تحديات مضاعفة في الموسم الكروي الجديد، وبعد أن كان الأمر مقتصراً في المواسم السابقة على البطولات المحلية الثلاث ودوري أبطال آسيا لكرة القدم، سينافس الفريق بالموسم المقبل على بطولة دوري أبطال العرب حيث سيلتقي وفاق سطيف الجزائري في جولة الذهاب أغسطس المقبل، كما يخوض مباراة كأس السوبر أمام فريق الوحدة، فضلاً عن مشاركته في مونديال العالم للأندية الذي تستضيفه الدولة في ديسمبر المقبل، ليرتفع حجم التحديات إلى سبعة، وربما يشارك الفريق في كأس الصداقة المغربية، وهذه التحديات تستدعي وجود دكة بدلاء قوية من النجوم الجاهزين، للمشاركة سواء في الهجوم أو الدفاع وأيضاً في حراسة المرمى تحسباً لمواجهة أي ظروف طارئة.

وتأمل الجماهير العيناوية أن يبلغ فريقها كامل جاهزيته الفنية والبدنية على النحو، الذي يجعله قادراً على الظهور الجيد لتحقيق أفضل النتائج في هذه الاستحقاقات المهمة، وسيبدأ الفريق معسكره الخارجي في يوليو المقبل بإحدى الدول الأوروبية، ويخوض خلاله عدداً من التجارب الودية.