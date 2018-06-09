منتخب الناشئات يتصدر بطولة السيدات

تصدر منتخبنا الوطني للناشئات (أ) تحت 15 سنة، البطولة الرمضانية الودية تحت 18 سنة، التي تنظمها لجنة كرة القدم للسيدات وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية بالتعاون مع اتحاد الكرة، بعد فوزه المستحق على أكاديمية دبي لكرة القدم، بنتيجة 6-1، في المباراة الافتتاحية للبطولة، التي جمعتهما مساء يوم أول من أمس الخميس، على ملعب العشب الصناعي بمقر اتحاد الكرة بالخوانيج في دبي. سجل أهداف منتخبنا الوطني، اللاعبات سندية غريب المزروعي هدفين، شجون الشحي، شهد خالد، موزة إبراهيم، وغالية عبدالرزاق، فيما سجلت اللاعبة ريتا بطوطي هدف أكاديمية دبي من ركلة جزاء.

وانتهت المباراة الثانية والأخيرة في اليوم الافتتاحي للبطولة، لصالح منتخب الناشئات (ب) تحت 15 سنة، الذي تمكن من حصد النقاط الثلاث للمباراة، على حساب أكاديمية دبي لكرة القدم، على الملعب ذاته، بنتيجة 5-2، ليحتل وصافة البطولة، بينما تذيل فريق أكاديمية دبي لكرة القدم المجموعة بدون نقاط. سجل أهداف منتخبنا الوطني، عائشة عبدالرحمن، ريم سعد، فاطمة خالد، وغدير علي «هدفين»، بينما سجل هدفي أكاديمية دبي، اللاعبة أدريان ألفونسو.

مستوى جيد

من جانبها، أشادت حورية الطاهري مدربة منتخب الناشئات، بالمستوى الجيد الذي قدمته اللاعبات خلال مباراتي اليوم الافتتاحي للبطولة، مؤكدة على أن الهدف من هذه الدورة الرمضانية، كان حاضراً ووجدناه يتحقق في مباراتي اليوم، حيث قمنا بإشراك جميع لاعبات منتخب الناشئات الأساسيات والاحتياط، وقسمناهن لفريقين (أ، ب)، وتم تجربتهن كلهن خلال شوطي المباراة الأولى والثانية، وهناك هدف رئيسي أخر، وهو عدم استطاعتنا تجربة جميع اللاعبات المنضمات للمنتخب في المباريات الرسمية، أما اليوم فكانت الفرصة سانحة للتجربة، حيث تمكنا من إشراك خمس حارسات مرمى خلال شوطي المباراة الأولى، وخاصة أننا خلال الفترة الماضية تم الاعتماد على حارسة بشكل أساسي، بالتالي سنحت لنا فرصة كبيرة لتجربتهن، للوقوف على مستواهن.

تركيز

أكدت حورية الطاهري أن التركيز كان على لاعبات الهجوم والدفاع، خاصة أن المنتخب يعاني من قلة اللاعبات في هذين الخطين، ومازال لدينا يومين لتجربة ومتابعة اللاعبات أكثر.