النصر يضم البرازيلي ليريو 3 سنوات

أعلن نادي النصر عن تعاقده مع المهاجم البرازيلي يوري ليريو (22 عاماً)، القادم من فريق زوريا لوهانسك الأوكراني، بعقد يمتد لثلاث سنوات، وسيرتدي القميص رقم 9 في تشكيلة العميد.

وشارك المهاجم الجديد للنصر في 24 مباراة مع فريقه السابق في الدوري الأوكراني سجل فيها 11 هدفاً، بينما بدأ مسيرته الاحترافية مع فريق «أفاي» البرازيلي، ولعب معه من 2014 إلى2017. ووقع ليريو رسمياً على كشوفات العميد أول من أمس، بحضور د.حمد الفلاسي المدير التنفيذي لشركة النصر لكرة القدم.

وتعد صفقة ليريو الرابعة للعميد استعداداً للموسم الجديد بعد تعاقده مع البرازيلي صامويل روزا مهاجم نادي حتا، ومحمد العكبري من الوحدة، ومحمد مرزوق من شباب أهلي دبي.