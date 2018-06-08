«أرض السلام» بطل رمضانية كلباء

توج الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة في كلباء، فريق «أرض السلام للمقاولات»، بلقب بطولة كلباء الرمضانية في نسختها الثالثة، بعد فوزه على فريق مجموعة الزعابي بنتيجة 3-0، لينال أرض السلام الكأس والميداليات الذهبية والجائزة المـــالية المقدرة بنحو 30 ألف درهم، ويكتفي فريق مجموعة الزعابي بالفضة، وحضر المباراة الختامية كل من الشيخ صقر والشيخ مايد أنجال الشيخ هيثم القاسمي راعي البطولة، والشيخ سلطان بن سعيد القاسمي، وعيسى هلال أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وعبدالملك جاني عضو مجلس الشارقة الرياضي، وعدد من الشخصيات الرياضية.

حضور جماهيري

وحظيت المباراة الختامية بإقبال جماهيري كبير، حيث تواجد قدامى لاعبي كلباء على رأسهم لاعب منتخبنا الوطني السابق عادل محمد، وكذلك المدرب هلال النقبي، وعقب نهاية المباراة قام راعي الحفل بتكريم حكام المباراة النهائية، وهم الحكم الدولي فهد الكسار ومحمد علي هلال وأحمد العبدولي، ومن ثم تكريم الرعاة البطولة وتكريم الفائزين، وضمن الجوائز الفردية نال درويش صالح جائزة أفضل مدرب.

شكر وتقدير

ووجه المهندس حسن التفاق رئيس اللجنة المنظمة، الشكر للشيخ هيثم بن صقر القاسمي راعي البطولة في نسختها الثالثة، لحضوره للمباراة الختامية وتتويجه للأبطال، مشيراً إلى أن الشكر يمتد أيضاً لعيسى هلال الأمين العام لمجلس الشارقة ولكل أعضاء المجلس، الذين حضروا خصيصاً لليوم الختامي، ولا ننسى أيضاً محمد الزعابي رئيس المجلس البلدي في كلباء، وكل مديري الدوائر الحكومية والخدمية والشركات الخاصة في كلباء.