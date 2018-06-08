«الإمارات» يستغني عن 6 لاعبين ويجدد لـ 4

تواصل إدارة الإمارات، جهودها الحثيثة لسد الثغرات في فريق النادي الأول لكرة القدم التي اضطرته إلى خوض مباراتي الملحق أمام الحمرية لضمان البقاء في دوري الخليج العربي للمحترفين، عبر إجراءات تصحيح حقيقية، بدأت وتتواصل بأسلوب هادئ، بعيداً عن «الضجة»، وذلك بالاستغناء عن خدمات 6 لاعبين مواطنين، في مقابل التجديد مع 4 آخرين، إلى جانب التعاقد مع 3 لاعبين جدد على تشكيلة الصقور الخضر في الموسم المقبل.

وضمت قائمة السداسي المستغنى عن خدماته، علي ربيع وحسن عبد الرحمن وإسماعيل ربيع وعبد الله الضنحاني وأحمد الشامسي وعمر الخديم، فيما تمثل الرباعي المجدد له بمروان محمد وسعد سرور وعلي صقر والمدافع أحمد مال الله، بالتوازي مع إجراء مفاوضات جادة من أجل التجديد مع المهاجم الدولي أحمد مال الله، الذي يعتبر بقاؤه مع الصقور خياراً مفضلاً لدى الإدارة الخضراء.

3 جدد

وبالتوازي مع الاستغناء عن خدمات 6 لاعبين مواطنين، والتجديد لـ 4 آخرين، تعاقدت إدارة نادي الإمارات مع 3 لاعبين جدد، هم سبيل غازي معاراً من نادي النصر لموسم واحد، وجوهر أحمد من العروبة لموسمين، وحارس المرمى الشاب مروان الخديم من دبا الفجيرة لثلاثة مواسم.

العوضي: لدينا خبرة ربع قرن في شؤون الكرة

سد الثغرات

ولفت محمد إسماعيل العوضي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات، إلى أن إدارته وجهت الشكر للاعبين الستة الذين تم الاستغناء عن خدماتهم، متمنياً التوفيق لهم في مشوارهم القادم، مشدداً على أن إدارة النادي تعمل بجد من أجل سد كافة الثغرات التي عانى منها الصقور في الموسم المقبل، مبيناً أن فريقه بحاجة إلى تدعيم في مراكز محددة، منها الجناحان الأيمن والأيسر والوسط، منوهاً بأن إدارته تعمل على سد تلك الثغرات بتأنٍ، وبعيداً عن الضجيج. وأشار العوضي إلى أن لدى إدارته الخبرة الكافية التي تمتد لأكثر من ربع قرن في مختلف شؤون كرة القدم، منها ما يتعلق باستقطاب اللاعبين الأكفاء لخدمة الصقور في الموسم المقبل، مشدداً على أن تلك الخبرة تكفل له تحديداً، تشخيص احتياجات فريق النادي الأول لكرة القدم بشكل دقيق، رافضاً التقليل من جهود إدارته في مجال التعاقدات، واستقطاب اللاعبين المواطنين على وجه الخصوص.

الأجانب الأربعة

وبشأن ملف الأجانب الأربعة والمدرب الجديد للصقور، شدد العوضي على أن الفترة القليلة القادمة، ستشهد حسم ملف الأجانب الأربعة والمدرب الجديد لفريقه الأخضر، لافتاً إلى أن المفاوضات في الملفين، قطعت شوطاً جيداً باتجاه الحسم القريب، ملمحاً إلى أن الأسماء في مجال اللاعبين الأجانب، ستكون مبعث فرح وارتياح لكل محبي الصقور.

إسعاد الجماهير

وجدد العوضي تأكيده على أن إدارته تعمل من أجل إسعاد جماهير الصقور في الموسم المقبل، وتلافي الوقوع في دوامة الأخطاء التي شهدها موسم الصقور الماضي، مبدياً تفاؤله بإمكانية ظهور فريق النادي الأول لكرة القدم بصورة مــشرفة في الموسم الجديد، بعد سد كافة الثغرات التي عانى منها أخيراً.

مستجدات

شدد محمد إسماعيل العوضي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات، على أن جهود إدارته سوف تتواصل إلى ما بعد المعسكرات الخارجية للفرق، لإتمام الصفقات الناجحة والمفيدة لفريقه الأخضر، متوقعاً ظهور مستجدات في مجال التعاقدات، سواء على صعيد الصقور أو الفرق الأخرى، بما يتيح لناديه الاستفادة منها واستثمارها بالشكل الإيجابي لمصلحة الصقور.