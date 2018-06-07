بشير سعيد يعتزل الكرة

فاجأ لاعب المنتخب الوطني السابق بشير سعيد، الساحة الرياضية بإعلان اعتزاله اللعب، من خلال فيديو نشره عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي في أثناء أدائه للعمرة في الحرم المكي الشريف قائلاً:

«من هذا المكان الطيب الطاهر أعلن اعتزالي كرة القدم والحمد لله على هذا المشوار الذي أديته في الملاعب، وهذا حال كرة القدم، وأعتذر لكل شخص من أسرة الرياضة إذا أخطأت بدون قصد ومن هذا المكان اعتــــذر لكل شخص».

وجاء قرار الاعتزال بعد نحو 18 عاماً من لعب كرة القدم تنقل خلالها بين أندية الوحدة وشباب الأهلي دبي والجزيرة في دوري الخليج العربي، ثم خاض تجربة اللعب مع نادي العروبة في دوري الدرجة الأولى خلال الموسم المنتهـي.

وأثار قرار الاعتزال انتقاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ردد البعض أن لهذا المكان قدسيته، وكان من المفترض أن يركز اللاعب على تأدية المناسك والتعبد ولا ينشغل بأمر الدنيا وهوايته الكروية.