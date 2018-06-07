وديّة «الأبيض» مع الأرجنتين مهددة بالإلغاء

علم «البيان الرياضي» أن المباراة الودية للأبيض مع الأرجنتين مهددة بالإلغاء نتيجة الكلفة المالية العالية التي سيتكبدها اتحاد الكرة، والتي تقدر بمليوني دولار، خاصة في ظل عدم وجود شركات راعية للمباراة، وأيضاً لطلب المدرب زاكيروني تغيير الموعد من 19 نوفمبر إلى 15 من الشهر نفسه، وهو ما لم يوافق عليه الطرف الآخر.

وكانت هذه المباراة الكبيرة تأتي في إطار إعداد منتخبنا الوطني استعداداً لنهائيات آسيا التي ستقام في الإمارات خلال الفترة من 5 يناير وحتى الأول من فبراير 2019، حيث سيبدأ الإعداد الفعلي من الأول من أغسطس وحتى 18 من الشهر نفسه من خلال معسكر خارجي سيقام في النمسا، ثم يعود الفريق للتجمع مرة كل شهر خلال سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر.