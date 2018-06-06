أحمد الرميثي: انتقال عايض إلى الوحدة بلا صفقة تبادلية

أكد أحمد الرميثي رئيس شركة كرة القدم بنادي الوحدة، أن النادي حسم صفقة انتقال مدافع الجزيرة محمد عايض إلى قلعة العنابي من دون مقايضة بأحد لاعبي الوحدة كما كان الاتفاق السابق. وكان الجزيرة قد طلب في وقت سابق ضم مدافع الوحدة سالم سلطان في صفقة تبادلية مقابل انتقال محمد عايض إلى الوحدة، إلا أن الوحدة أبدى رغبته في حسم الصفقة من دون مبادلته بسالم سلطان أو بأحد مدافعي الفريق.

وقال الرميثي: «أكملنا ملف انتقال محمد عايض إلى الوحدة، وتم الاتفاق بصورة نهائية مع نادي الجزيرة على انتقال اللاعب للوحدة من دون مقايضة بأحد لاعبي العنابي ومن دون الدخول في صفقة تبادلية، واستمرار جميع مدافعي الفريق في الموسم المقبل، وذلك لحاجة النادي لتدعيم الخط الخلفي». وأضاف: «حسمنا انتقال عايض للوحدة بشكل نهائي وهناك فقط بعض الأمور الإجرائية التي سيتم استكمالها خلال اليومين المقبلين قبل انتقال اللاعب إلى صفوف العنابي وتوقيعه على عقود الانتقال رسمياً».

اللاعب الرابع

وفيما يخص التعاقد مع اللاعب الأجنبي الرابع، أوضح الرميثي أن شركة كرة القدم مازالت تفاضل بين أكثر من لاعب لتدعيم صفوف الفريق، بديلاً للمجري جوجاك الذي انتهي تعاقده مع النادي، وفي ظل استمرار الثلاثي الأجنبي المغربي مراد باتنا والأرجنتيني سيباستيان تيغالي والكوري الجنوبي شانغ وو رم.

وقال: «بخصوص الأجنبي الرابع ما زلنا نفاضل بين عدد من اللاعبين من جنسيات مختلفة وذلك للتعاقد مع أحدهم بدلاً من المجري جوجاك، بينما الثلاثي باتنا وتيغالي ورم مستمرون في الموسم المقبل، وسيتم حسم ملف اللاعب الأجنبي الرابع خلال الأسبوعين المقبلين».

وأعلن الرميثي عن عقد نادي الوحدة مؤتمراً صحفياً الأسبوع المقبل، للكشف عن شعار النادي الجديد والشركات الثلاث التابعة له، وقال: «سنطلق شعار النادي الجديد في مؤتمر صحفي، إذ يأتي تغيير الشعار ليواكب هوية النادي وتطلعاته المستقبلية ومشاريعه الجديدة وبالتزامن من التجديدات التي يشهدها النادي خاصة في استاد آل نهيان».