«ترانسفير ماركت» يخطئ في جنسية ليما

أحدث الموقع العالمي الشهير «ترانسيفر ماركت» المتخصص في تسعير اللاعبين على مستوى العالم، لغطاً كبيراً عندما أخطأ في جنسية المحترف البرازيلي في صفوف الفريق الأول للوصل لكرة القدم فابيو دي ليما، والذي لا يحمل سوى الجنسية البرازيلية، حيث وضع الموقع في خانة الجنسية الخاصة باللاعب، الجنسية الإماراتية إلى جانب البرازيلية. وكانت أصوات طالبت بمنح محترف الوصل فابيو دي ليما الجواز الإماراتي بغية الاستفادة من خدمات اللاعب الموهوب في منتخبنا الوطني لكرة القدم، حيث يقدم ليما مستويات رائعة منذ قدومه للدولة، وأبدى اللاعب رغبته في التجنيس، مؤكداً في وقت سابق شرفه بارتداء قميص منتخبنا الوطني.

ونجح فابيو دي ليما في تسجيل 96 هدفاً مع الوصل في 125 مباراة شارك فيها اللاعب منذ قدومه إلى قلعة الإمبراطور في موسم 2014-2015، وسجل في الموسم الماضي 23 هدفاً.