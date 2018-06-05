«الجالية المغربية» بطل رمضانية «النادي المصري» في العين

احتفظ فريق الجالية المغربية، بكأس بطولة النادي المصري الرمضانية لكرة القدم بالعين، بعد تخطيه منافسه الخزنة بستة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة الختامية التي شهدها مساء أول من أمس، على ملعب كلية التقنية بمنطقة فلج هزاع بمدينة العين، وسط حضور جماهيري كبير. وكانت البطولة قد انطلقت بمشاركة 18 فريقاً، وأقيمت تحت رعاية الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان الرئيس الفخري لنادي جمهورية مصر العربية - فرع العين، وبمناسبة «عام زايد الخير». سجل أهداف الجالية المغربية، يوسف خروش في الدقيقتين 4 و38، ونور الدين الزاهد في الدقيقة 6، وعبد الكريم كرومي في الدقائق 8 و16 و34 «هاتريك»، بينما سجل للخزنة، أيوب حلمي في الدقيقتين 18 و20، وإسماعيل القرشي في الدقيقة 22. وأدار اللقاء الحكمان محمد الوزير وياسر السيد، وسامح الذهبي مسجلاً، ومحمود سعد مراقباً.

صداقة

من جانبه، أشاد معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، بفكرة الدورات الرمضانية التي تستضيفها ملاعب مدينة العين وأبوظبي ودبي، وكل مدن الدولة، مؤكداً على أهميتها في توثيق أواصر المحبة والصداقة بين أبناء الدولة من المواطنين، وشباب الجاليات المختلفة، وتمضية أمسيات الشهر الفضيل في منافسات شريفة، تنتهي في آخر المطاف بتهنئة الفائزين، في أجواء أخوية تسودها الروح الرياضية العالية. وأضاف: «لا شك أن البطولات الرمضانية، تكون دائماً زاخرة بالمواهب الشبابية من المواطنين وأبناء المواطنات والمقيمين من مواليد الدولة، ما يشكل فرصة ثمينة للأندية لمتابعة المنافسات، واختيار أفضل العناصر، والظفر بها، وضمها إلى فرق الفئات العمرية، وإشراكهم في البطولات الرسمية، وفقاً لقرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ما يشكل قاعدة متينة لمستقبل كرة الإمارات ومنتخباتنا الوطنية».

تكريم

كما تفضل الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، بتكريم الفائزين خلال الحفل الذي شهدته صالة كلية التقنية، وبحضور الدكتور يحيى الأنصاري مدير كلية التقنية، ومحمد جاهين رئيس مجلس إدارة النادي المصري بالعين، ومهند العنزي لاعب فريق «الزعيم»، ضيف شرف البطولة. وشمل التكريم، فريق الجالية المغربية، وتم تسليمه كأس المركز الأول والميداليات الذهبية وجائزة مالية، وفريق الخزنة الوصيف، الذي حصل على كأس والميداليات الفضية، وجائزة مالية أيضاً، وفريق النادي المصري بالعين، صاحب المركز الثالث، الذي نال كأساً والميداليات البرونزية.

جوائز

كما تم تكريم عبد الكريم كرومي من الجالية المغربية، بجائزة أفضل لاعب، وخالد الهلالي من فريق المقام بجائزة هداف البطولة، وشريف النجار من فريق النادي المصري بالعين، بجائزة أفضل حارس مرمى. ومن ضمن الذين تم تكريمهم أيضاً، لاعب العين الدولي، مهند العنزي، وفريق نعمة، الذي نال جائزة الروح الرياضية، والحكام محمد الوزير وياسر السيد وسعيد المقدم، بجانب محسن عبد العظيم مقرر اللجنة الرياضية بالنادي، ومحمد فوزي منسق عام البطولة، ومحمود سعد عضو اللجنة المنظمة، بالإضافة إلى تكريم مجموعة الشركات الراعية، والتي تضم حملة المتقين للحج والعمرة، جامعة العلوم الحديثة، معهد الابتكار المهني تفكير، ميردوست للمأكولات التركية، الفردان للصرافة، الأفندي جلوبال للدعاية والإعلان، الجابر للنظارات، فندق هيلي ريحان، برومون للنشر، واللؤلؤ سوبر ماركت.