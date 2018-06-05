« مؤسسة دبي للإعلام » تكرّم المشاركين في «الألعاب الحكومية»

في إطار احتفائها الدائم بالتميز والمتميزين، قامت مؤسسة دبي للإعلام بتكريم عدد من الإعلاميين المشاركين في بطولة الألعاب الحكومية في دورتها الأولى التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، كمبادرة فريدة تعد الأولى على المستوى العالمي، بهدف ترسيخ مبدأ العمل الجماعي وروح الفريق الواحد بين موظفي حكومة دبي.

وقام أحمد سعيد المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون، وأحمد الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام، بتكريم كلٍ من الزملاء: خالد علي حسن، ومنصور علي أحمد، ومعين غالب أحمد، ورامي فواز أرناؤوط، ومحمد حسن الشحي، وأمل الجابري، وميثاء مبارك، وريا رمال، وهيا مصطفى بجبوج، وديما محمد وليد، وغانم الشامسي، وفواز جافيد، وراميا أبو فراج، وعائشة المهيري، وسالم السعدي، وذلك بحضور عدد من المديرين والمسؤولين في مختلف قطاعات مؤسسة دبي.

تعاون

وأشار أحمد سعيد المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون، إلى أهمية تضمين الرياضة والنشاط البدني كونه جزءاً رئيساً ومهماً من نشاط الموظفين والعاملين في قطاعات المؤسسة، لما للرياضة من آثار إيجابية عديدة على الصحة العامة، معرباً في الوقت نفسه عن سعادته بنجاح مبادرة «الألعاب الحكومية» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بهدف تعزيز قيم التعاون والانسجام والتفكير الاستراتيجي والقوة البدنية والتركيز على أهمية العمل بروح الفريق الواحد للوصول إلى هدف مشترك، تجسيداً لمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «الرياضة تعلمنا الإصرار، والعمل الجماعي، واحترام القوانين، والعدالة مع خصومنا».

شراكة

وأكد أحمد سعيد المنصوري أن مشاركة عدد من إعلاميي مؤسسة دبي للإعلام في هذه البطولة يعد ترسيخاً للشراكة الحقيقية بين مختلف القطاعات الحكومية، كما تندرج في إطار التزام المؤسسة الدائم بالإسهام ودعم جميع المبادرات الاجتماعية والإبداعية الخلاقة، كذلك من منطلق المكانة المتميزة التي تتمتع بها مؤسسة دبي للإعلام بوصفها مؤسسة إعلامية رائدة تسعى لدعم وتشجيع المبادرات الخلاقة والإسهام في مختلف الأنشطة المجتمعية والخدمية والخيرية التي تسهم في إبراز النهضة الحضارية والإنسانية التي تعيشها دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعد كافة.

بدوره، توجه أحمد الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام، بالتهنئة والشكر إلى جميع المشاركين في بطولة «الألعاب الحكومية» من قطاعات المؤسسة الثلاثة: الإذاعة والتلفزيون، والنشر، والطباعة والتوزيع، تماشياً مع تطلعات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، ومساعي دولة الإمارات المستمرة لضمان أفضل مستويات جودة الحياة للناس، وحرص القيادة الرشيدة الدائم على إيجاد كل السبل التي تضمن لجميع أفراد المجتمع حياة صحية هانئة توفر لهم جميعاً أسباب السعادة.

ولاء

وقال أحمد الحمادي إن المشاركة في هذه البطولة تعد جزءاً من الولاء لبيئة العمل الداخلية، وترسيخاً لمبدأ العمل الجماعي، داعياً إلى الاستمرار في المشاركات الرياضية والاجتماعية، وتشكيل فريق رياضي موحد للمشاركة الفعالة في المسابقات الرياضية والمنافسات الجماعية التي تقام بهذه المناسبة، مشيراً إلى مواكبة مؤسسة دبي للإعلام بقطاعاتها المتعددة، فعاليات وأنشطة البطولة في دورتها الأولى، من خلال استضافتها العديد من المدربين والخبراء الرياضيين عبر برامجها الإذاعية والتلفزيونية، كذلك قيام كلٍ من صحيفتي «البيان» و«الإمارات اليوم» بتخصيص صفحات متخصصة واكبت كل فعاليات وأنشطة البطولة، إضافة إلى متابعة كلٍ من منصة «دبي بوست» وحسابات المؤسسة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي لأغلب الفعاليات على مدار أربعة أيام.