الظفرة يغلق ملف الأجانب بـ«الزيادة»

أنجز نادي الظفرة ملف تعاقداته مع اللاعبين الأجانب بزيادة لاعب على العناصر الأربعة وفي فترة قياسية، رغم إنهاء ارتباطه بكل لاعبيه الأجانب السابقين، حيث نجح النادي في التعاقد مع 5 لاعبين آخرهم البرازيلي دييغو رودريغو (30 عاماً) القادم من ستاد ريمس الفرنسي، والذي وقع على عقد احتراف لمدة عامين، أول من أمس، بحضور صالح بن جذلان المزروعي رئيس مجلس الإدارة، فارس مكتوم المزروعي رئيس شركة كرة القدم، أحمد عمران القبيسي نائب رئيس الشركة، عبدالسلام جمعة مدير الفريق، وسعيد مسعود إداري فريق الرديف.

صفقات الظفرة

وكان الظفرة افتتح تعاقداته مطلع الشهر الماضي بكسب الأوروغوياني نيكولاس ميليسي، والبرتغالي جوديس، والمغربي أمين عطوشي، بجانب السوري رأفت مهتدي الذي تعاقد معه قبل عدة أشهر ودخل في خلاف مع ناديه الاتحاد السوري، فصل فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مؤخراً لمصلحة نادي الظفرة ليصبح رأفت مهتدي لاعباً رسمياً في صفوفه، وأكد صالح بن جذلان المزروعي أن اللاعب السوري سيكون من ضمن قائمة الفريق التي ستغادر إلى معسكر ألمانيا، وبعد أن يتابع المدرب لاعبيه سيتحدد مصير الرباعي الذي سينضم رسمياً لقائمة الفريق الذي ستدافع عن شعار الفريق في الموسم الجديد، مع وجود احتمال باستثمار عقد مهتدي أو الإبقاء عليه حتى فترة التعاقدات الشتوية.

تدقيق ودراسة

وعن صفقات ناديه، أوضح بن جذلان: أن ناديه أنجز صفقات جيدة بعد تدقيق ودراسة لمستويات اللاعبين، موضحاً أنهم يرغبون في الحصول على مركز جيد بالدوري مع تحقيق إنجاز الفوز بإحدى البطولتين «كأس صاحب السمو رئيس الدولة أو كأس الخليج العربي»، لذلك تم التعاقد مع عناصر لديها المقدرة على إضافة الكثير للفريق في المرحلة المقبلة.

وأبان رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة، أن فتح ملف التعاقدات منذ وقت مبكر قاد إلى نجاحهم في حسم الصفقات، مؤكداً أن ناديه بصدد ضم عناصر وطنية لتدعيم صفوف الفريق، لكنه أشار ألى أن المفاوضات ما زالت مستمرة مع بعض اللاعبين.

تجربة جيدة

بدوره، عبر البرازيلي رودريغو عن سعادته بالانضمام إلى الظفرة، متمنياً أن يقدم معه تجربة جيدة، وقال إنه بدأ حياته الاحترافية بالمجر من سن 19 عاماً وبعدها انتقل إلى الدوري الفرنسي مع فريق ستاد ريمس الذي حصل معه في دوري الدرجة الأولى على جائزة أفضل لاعب في الموسم، وأضاف: من خلال الخبرة الاحترافية الطويلة التي اكتسبتها أستطيع الانسجام سريعاً في الدوري الإماراتي وتقديم مستوى جيد مع فريقي الجديد.

وأشار صانع الألعاب البرازيلي إلى أن المفاوضات مضت بشكل جيد مع وكيل أعماله، لأنه كان مرحباً باللعب في الدوري الإماراتي، وخوض تحد جديد في مشواره الكروي، وأضاف: أعلم أنني مقبل على تجربة مختلفة مع لاعبين مختلفين، ولكنني سأحرص على تقديم كل ما عندي بالاجتهاد والتركيز في التدريبات وبلوغ قمة النجاح في تجربتي الجديدة.