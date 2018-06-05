«نجوم 90» يدعمون «الأخضر» في المهمة العالمية

مع تبقي أيام على انطلاقة العرس العالمي، جدد المجتمع الكروي في الدولة مساندته للمنتخب السعودي الشقيق ممثل الخليج العربي في البطولة العالمية، وقدم نجوم العصر الذهبي لكرة الإمارات «جيل90» دعماً معنوياً للأخضر السعودي عبر شاشات التلفاز مساء اليوم، حيث سيتواجد الأسمر فهد خميس وعبد الرحمن محمد في استديو هات التلفزيون السعودي في الرياض، ومعهم فارس التعليق فارس عوض، من دبي سيتواجد عدد كبير من النجوم عبر قناتي دبي الرياضية وأبوظبي الرياضية، حيث سيقدم النجوم خلاصة تجاربهم ونصائحهم لزملائهم لاعبي المنتخب السعودي لضمان الظهور المتميز خلال منافسات المونديال.



طالب عنتر مرزوق نائب المشرف الفني لأكاديمية كرة القدم بنادي شباب الأهلي دبي، لاعبي المنتخب السعودي ، باللعب بتوازن وبهدوء، وتجنب الضغوط العصبية في مبارياتهم الثلاث بالدور الأول من كأس العالم لكرة القدم في روسيا 2018، لتحقيق طموح الوصول إلى الدور التالي، والتعامل مع كل مباراة على حدة، والحصول من كل لقاء على ما يمكن الحصول عليه، لأن الدور الأول يعتمد في المقام الأول على جمع النقاط، عكس الأدوار التالية، التي تقام بنظام خروج الخاسر.



قال عنتر: «على لاعبي (الأخضر)، محاولة اللعب في الدور الأول بتوازن وهدوء، وبدون تهور أو حماس زائد، ويحسبون ما يمكن الحصول عليه من كل مباراة، لأن الدور الأول تكون حساباته معقدة، وخاصة في المباراة الافتتاحية، التي يواجهون فيها المنتخب الروسي البلد المضيف، ووسط حضور جماهيري متوقع أن يملأ مدرجات ملعب المباراة، ويتقدمهم فلاديمير بوتين الرئيس الروسي، وأنا أعتبر أن تلك المباراة ستكون المفتاح الرئيسي لمشوار المنتخب السعودي في المونديال».



ضغط

أكمل نائب المشرف الفني لأكاديمية كرة القدم بنادي شباب الأهلي دبي: «بالتأكيد ستمثل المباراة الافتتاحية، ويمثل الحضور الجماهير المتوقع، ضغوطاً كبيرة على لاعبي المنتخب الروسي، وهو ما يمكن أن يتعامل معه جيداً لاعبو المنتخب السعودي، بما لديهم من خبرات كبيرة، بشرط أن تدعمهم الثقة بالنفس، لأن كأس العالم يختلف عن أي بطولة أخرى، وكذلك المباراة الافتتاحية التي تكون أكثر شراسة من مباريات أخرى في البطولة، كونها مفتاحاً مهماً لأصحاب الأرض، والمطالبين بالاستمرار إلى أبعد مدى في البطولة، بهدف الحفاظ على الزخم الجماهيري والإعلامي في الدولة المضيفة».



أضاف عنتر: «ثقتي كبيرة بالمنتخب السعودي، وأرى أن المنتخب الروسي ليس بالقوة التي كان عليها في سنوات سابقة، ونتائجه ليست جيدة في المباريات الودية، ولكنه سيعتمد على الحماس الزائد والدعم الجماهير عندما يلتقي (الأخضر)، ولكن الحماس سلاح ذو حدين، ويمكن أن يستفيد منه المنتخب السعودي بالهدوء، والمطلوب أن يقدم لاعبو (الأخضر) الأداء القوي بصرف النظر عن النتيجة، لأن هذا الأداء سيكون دافعاً معنوياً مهماً حتى حال الخسارة، لتقديم عروض وتحقيق نتائج أفضل في المباراتين التاليتين أمام منتخبي أوروغواي ومصر».



ثقة

أكد إسماعيل راشد لاعب منتخبنا الوطني والوصل السابق أن مهمة المنتخب السعودي الشقيق في الوصول إلى مرحلة الدور الثاني من مونديال روسيا 2018 صعبة ولكنها ليست مستحيلة، وقال إسماعيل راشد لـ«البيان الرياضي»، إن الأخضر تنتظره مباراة صعبة في الافتتاح تتطلب إعداداً معنوياً ونفسياً عالياً أمام الدب الروسي لا سيما أن اللقاء يجمع الأخضر الشقيق بأصحاب الأرض، مشيراً إلى أن المطلوب من المنتخب السعودي تقديم أداء مشرف كما عهدناه دائماً.



وأوضح إسماعيل راشد أن المنتخب السعودي استطاع الوصول إلى المونديال للمرة الخامسة في تاريخه، وغاب عن المشاركة في الفترة الأخيرة الماضية، حيث يضم الجيل المشارك وجوهاً شابة تخوض المنافسات لأول مرة في بطولة بهذا الحجم.



وعن إمكانية وصول المنتخب السعودي إلى نقطة بعيدة، قال إسماعيل راشد: كل شيء وارد في كرة القدم، والجهاز الفني وضع التشكيلة الجيدة، نعلم أن الأخضر تعرض لإخفاقات في فترة سابقة، إلا أننا نعول كثيراً على تقديم أفضل العروض في مونديال روسيا، وهو قادر على تقديم عروض مميزة أمام المنتخبات القوية المشاركة لتلبية تطلعات جماهيره وإرضاء طموحاتهم.



وأوضح لاعب منتخبا الوطني والوصل السابق أن قلوب الجميع مع الأخضر السعودي إلى جانب المنتخبات العربية الأخرى، التي تمثل العرب في هذا المحفل العالمي وهي تونس والمغرب ومصر، متمنياً التوفيق للمنتخبات العربية في تحقيق أفضل النتائج في النسخة الحالية من كأس العالم.



تركيز

أشار عبد الرحمن محمد لاعب منتخبنا الوطني ونادي النصر الأسبق، إلى أن خبرة لاعبي المنتخب السعودي قادرة على رفع المعنويات وقيادة الفريق للتأهل إلى الدور الثاني خطوة أولى، حيث إن أقل خبرة للاعبي المنتخب 10 سنوات، وبالتالي فهم قادرون على التعامل المتميز مع منافسات تلك البطولة العالمية، خاصة بعد أن وقف مدرب الفريق الأرجنتيني أنطونيو بيتزي على كل إيجابيات وسلبيات الأداء في المباريات الودية الماضية وآخرها أمام بيرو.



وقال عبد الرحمن محمد، إننا نتمنى التوفيق لكل المنتخبات العربية المشاركة في المونديال، خاصة مع زيادة عددهم إلى 4 منتخبات، ولعل وجود منتخبين في مجموعة واحدة يحقق استفادة في تأهل أحدهما إلى الدور الثاني، وأضاف أن نيل الأخضر ثلاث نقاط أو نقطة من المنتخب الروسي في الافتتاح من شأنه أن يسهم في رفع معنويات اللاعبين ويعزز من فرصة الفريق في التأهل للدور الثاني.



وأشاد عبد الرحمن محمد باستعدادات المنتخب السعودي للمونديال، حيث لعب الفريق عدداً من المباريات الودية القوية أمام الجزائر واليونان وإيطاليا وبيرو، ومثل هذه المباريات تزيد من فرص اكتساب مزيد من الخبرات للاعبين واحتكاكه مع مدارس لعب مختلفة، وتصل باللاعبين لجاهزية عالية، وأعتقد أن المدرب بيتزي حقق استفادة كبيرة من تلك المباريات في تجهيز اللاعبين بشكل جيد، مع السعي لتدارك السلبيات علي قدر المستطاع.



زيادة التركيز

وطالب عبد الرحمن محمد لاعبي الأخضر بزيادة تركيزهم خلال الأيام المقبلة، وتفعيل الدور المعنوي والنفسي في إعدادهم خلال الفترة التي تسبق لمونديال، حيث إن الاكتفاء بالدور الفني لا يكفي في مثل تلك البطولات العالمية، ومثل هذا الدور المعنوي يكمل الدور الفني ويسهم في إخراج كل جهد اللاعبين، بما يضمن ظهورهم المتميز خلال المباريات.